Зарплаты военных в Польше и Украине: сравнение
Во время войны защитникам Украины Кабмин не так давно урегулировал доплаты. Теперь некоторые в зарплату могут получать 100 000 грн, а некоторые чуть больше двух тысяч.
Обозреватели издания РБК Украина решил сравнить зарплаты наших военных с зарплатами военных Польши.
Зарплаты военных в Украине
Размер зарплат украинских военнослужащих сегодня напрямую зависит от участия в выполнении боевых задач и участия в боевых действиях.
В настоящее время в сухопутных войсках оклады следующие:
- командир бригады — 50 173 грн;
- заместитель командира бригады — 48 919 грн;
- командир батальона — 36 481 грн;
- заместитель командира батальона — 33 691 грн;
- командир роты — 31 224 грн;
- заместитель командира роты — 29 056 грн;
- командир взвода — 28 229 грн;
- главный сержант роты — 26 094 грн;
- инструктор по боевой армейской системе — 26 040 грн;
- главный сержант взвода — 24 866 грн;
- командир танка — 24 861 грн;
- командир боевой машины — 23 951 грн;
- командир отделения — 22 677 грн;
- наводчик-оператор — 22 268 грн;
- механик-водитель — 21 618 грн;
- старший гранатометчик — 21 152 грн;
- стрелок — 20 587 грн;
- телеграфист — 20 499 грн;
- рекрут — 20 130 грн.
А вот это уже средний уровень денежного довольствия военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях:
- командир бригады — 150 173 грн;
- заместитель командира бригады — 148 919 грн;
- командир батальона — 136 481 грн;
- заместитель командира батальона — 133 691 грн;
- командир роты — 131 224 грн;
- заместитель командира роты — 129 056 грн;
- командир взвода — 128 229 грн;
- главный сержант роты — 126 094 грн;
- инструктор по боевой армейской системе — 126 040 грн;
- главный сержант взвода — 124 866 грн;
- командир танка — 124 861 грн;
- командир боевой машины — 123 951 грн;
- командир отделения — 122 677 грн;
- наводчик-оператор — 122 268 грн;
- механик-водитель — 121 618 грн;
- старший гранатометчик — 121 152 грн;
- стрелок — 120 587 грн;
- телеграфист — 120 499 грн;
- рекрут —120 130 грн.
Зарплаты военных в Польше
- Без надбавок рядовой солдат получает 4 960 злотых (44 220 грн), взводный – 5 660 злотых (50 500 грн).
- У сержанта польской армии зарплата 5 940 злотых (52 960 грн), а у прапорщика – 6 380 злотых (56 885 грн).
- Среди младшего офицерского состава солдат в звании подпоручика (лейтенант) получает ставку в 6 700 злотых (около 60 000 грн).
- У полковников заработная плата варьируется от 9640 до 10980 злотых (т.е. от 86 000 до 98 000 грн).
- Офицер, имеющий первое генеральское или адмиральское звание (бригадный генерал), зарабатывает 11 800 злотых (105 300 грн).
- Самая высокая зарплата в высшем командном составе: генералы и адмиралы получают 18 150 злотых (161 900 грн).
Напомним, в Украине в определенных законодательством случаях военнослужащим предусматриваются единовременные выплаты . В частности, некоторые военные имеют право на выплату от 130 до 700 тыс. грн. Так, военным, получившим травмы, выполняя боевое задание и имеющие теперь инвалидность второй группы, назначают единовременно 300 прожиточных минимумов или — 776,7 тыс. гривен.