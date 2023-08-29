Зарплаты военных в Польше и Украине: сравнение

Украинские военные выстроились на плацу. Фото: Генштаб ВСУ

Во время войны защитникам Украины Кабмин не так давно урегулировал доплаты. Теперь некоторые в зарплату могут получать 100 000 грн, а некоторые чуть больше двух тысяч.

Обозреватели издания РБК Украина решил сравнить зарплаты наших военных с зарплатами военных Польши.

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Зарплаты военных в Украине

Размер зарплат украинских военнослужащих сегодня напрямую зависит от участия в выполнении боевых задач и участия в боевых действиях.

В настоящее время в сухопутных войсках оклады следующие:

командир бригады — 50 173 грн;

заместитель командира бригады — 48 919 грн;

командир батальона — 36 481 грн;

заместитель командира батальона — 33 691 грн;

командир роты — 31 224 грн;

заместитель командира роты — 29 056 грн;

командир взвода — 28 229 грн;

главный сержант роты — 26 094 грн;

инструктор по боевой армейской системе — 26 040 грн;

главный сержант взвода — 24 866 грн;

командир танка — 24 861 грн;

командир боевой машины — 23 951 грн;

командир отделения — 22 677 грн;

наводчик-оператор — 22 268 грн;

механик-водитель — 21 618 грн;

старший гранатометчик — 21 152 грн;

стрелок — 20 587 грн;

телеграфист — 20 499 грн;

рекрут — 20 130 грн.

А вот это уже средний уровень денежного довольствия военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях:

командир бригады — 150 173 грн;

заместитель командира бригады — 148 919 грн;

командир батальона — 136 481 грн;

заместитель командира батальона — 133 691 грн;

командир роты — 131 224 грн;

заместитель командира роты — 129 056 грн;

командир взвода — 128 229 грн;

главный сержант роты — 126 094 грн;

инструктор по боевой армейской системе — 126 040 грн;

главный сержант взвода — 124 866 грн;

командир танка — 124 861 грн;

командир боевой машины — 123 951 грн;

командир отделения — 122 677 грн;

наводчик-оператор — 122 268 грн;

механик-водитель — 121 618 грн;

старший гранатометчик — 121 152 грн;

стрелок — 120 587 грн;

телеграфист — 120 499 грн;

рекрут —120 130 грн.

Зарплаты военных в Польше

Без надбавок рядовой солдат получает 4 960 злотых (44 220 грн), взводный – 5 660 злотых (50 500 грн).

У сержанта польской армии зарплата 5 940 злотых (52 960 грн), а у прапорщика – 6 380 злотых (56 885 грн).

Среди младшего офицерского состава солдат в звании подпоручика (лейтенант) получает ставку в 6 700 злотых (около 60 000 грн).

У полковников заработная плата варьируется от 9640 до 10980 злотых (т.е. от 86 000 до 98 000 грн).

Офицер, имеющий первое генеральское или адмиральское звание (бригадный генерал), зарабатывает 11 800 злотых (105 300 грн).

Самая высокая зарплата в высшем командном составе: генералы и адмиралы получают 18 150 злотых (161 900 грн).

Напомним, в Украине в определенных законодательством случаях военнослужащим предусматриваются единовременные выплаты . В частности, некоторые военные имеют право на выплату от 130 до 700 тыс. грн. Так, военным, получившим травмы, выполняя боевое задание и имеющие теперь инвалидность второй группы, назначают единовременно 300 прожиточных минимумов или — 776,7 тыс. гривен.