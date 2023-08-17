Допомога від 130 тис. грн — кому з українських військових передбачені виплати

Українські військові. Фото: google.com

В Україні у визначених законодавством випадках військовослужбовцям передбачаються одноразові виплати. Зокрема, деякі військові мають право на виплату від 130 тис. до 700 тис. грн.

Про це розповіли юристи Prikhodko&Partners.

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Кому з військових виплачують від 130 тис. грн

За словами юриста Михайла Лобунька, йдеться про фінансову допомогу у зв’язку з інвалідністю військовослужбовця. Розмір виплати залежить від:

ступеня каліцтва;

місця та часу поранення.

Так, виплати різняться залежно від факторів і можуть бути такі:

військовим, які отримали травми, виконуючи бойове завдання, й мають тепер інвалідність другої групи, призначають одноразово 300 прожиткових мінімумів або — 776,7 тис. гривень.

військовослужбовцям, які мають інвалідність, отриману через хворобу чи нещасний випадок під час служби виплачують одноразово 90 прожиткових мінімумів або 233 тис. гривень.

захисникам без інвалідності, проте які мають травми й частково втратили працездатність після проходження МСЕК та доведення факту травми, нараховують одноразово 70 прожиткових мінімумів, тобто 181,23 тис. гривень.

строковикам, які отримали травми під час служби, військовозобов'язаним та резервістам, які призвали на збори та проходження служби у резерві — виплачують одноразово 50 прожиткових мінімумів, тобто 129,45 тис. гривень.

У разі, якщо військово-лікарська комісія винесла помилкове рішення щодо стану здоров’я, його можна оскаржити, додали юристи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у серпні військовослужбовці можуть розраховувати на підвищене грошове забезпечення за два місяці у рамках нової системи доплат у "30 тис. гривень", проте підвищення торкнеться не всіх. Цей факт прокоментували юристи.

Також ми писали, що грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 тис. грн.