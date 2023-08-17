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Одноразова допомога від 130 тис. грн: хто з українських військових має право

17 серпня 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога від 130 тис. грн — кому з українських військових передбачені виплати
Українські військові. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у визначених законодавством випадках військовослужбовцям передбачаються одноразові виплати. Зокрема, деякі військові мають право на виплату від 130 тис. до 700 тис. грн.

Про це розповіли юристи Prikhodko&Partners.

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Кому з військових виплачують від 130 тис. грн

За словами юриста Михайла Лобунька, йдеться про фінансову допомогу у зв’язку з інвалідністю військовослужбовця. Розмір виплати залежить від:

  • ступеня каліцтва;
  • місця та часу поранення.

Так, виплати різняться залежно від факторів і можуть бути такі:

  • військовим, які отримали травми, виконуючи бойове завдання, й мають тепер інвалідність другої групи, призначають одноразово 300 прожиткових мінімумів або — 776,7 тис. гривень.
  • військовослужбовцям, які мають інвалідність, отриману через хворобу чи нещасний випадок під час служби виплачують одноразово 90 прожиткових мінімумів або 233 тис. гривень.
  • захисникам без інвалідності, проте які мають травми й частково втратили працездатність після проходження МСЕК та доведення факту травми, нараховують одноразово 70 прожиткових мінімумів, тобто 181,23 тис. гривень.
  • строковикам, які отримали травми під час служби, військовозобов'язаним та резервістам, які призвали на збори та проходження служби у резерві — виплачують одноразово 50 прожиткових мінімумів, тобто 129,45 тис. гривень.

У разі, якщо військово-лікарська комісія винесла помилкове рішення щодо стану здоров’я, його можна оскаржити, додали юристи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у серпні військовослужбовці можуть розраховувати на підвищене грошове забезпечення за два місяці у рамках нової системи доплат у "30 тис. гривень", проте підвищення торкнеться не всіх. Цей факт прокоментували юристи.

Також ми писали, що грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 тис. грн.

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