Помощь от 130 тыс. грн — кому из украинских военных предусмотрены выплаты

Украинские военные. Фото: google.com

В Украине в определенных законодательством случаях военнослужащим предусматриваются единовременные выплаты. В частности, некоторые военные имеют право на выплату от 130 до 700 тыс. грн.

Об этом рассказали юристы Prikhodko&Partners.

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По словам юриста Михаила Лобунька, речь идет о финансовой помощи в связи с инвалидностью военнослужащего. Размер выплаты зависит от:

степени увечья;

места и времени ранения.

Так, выплаты различаются в зависимости от факторов и могут быть следующие:

военным, получившим травмы, выполняя боевое задание и имеющие теперь инвалидность второй группы, назначают единовременно 300 прожиточных минимумов или — 776,7 тыс. гривен;

военнослужащим, имеющим инвалидность, полученную по болезни или несчастному случаю во время службы, выплачивают единовременно 90 прожиточных минимумов или 233 тыс. гривен;

защитникам без инвалидности, однако имеющие травмы и частично потерявшие трудоспособность после прохождения МСЭК и доказывания факта травмы, насчитывают однократно 70 прожиточных минимумов, то есть 181,23 тыс. гривен;

срочникам, получившим травмы во время службы, военнообязанным и резервистам, призванным на сборы и прохождение службы в резерве — выплачивают единовременно 50 прожиточных минимумов, то есть 129,45 тыс. гривен.

В случае, если военно-врачебная комиссия вынесла ошибочное решение о состоянии здоровья, его можно обжаловать, добавили юристы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в августе военнослужащие могут рассчитывать на повышенное денежное довольствие за два месяца в рамках новой системы доплат в "30 тыс. гривен", однако повышение коснется не всех. Этот факт прокомментировали юристы.

Также мы писали, что денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.