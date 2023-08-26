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Доплати для військових у 15 тис. грн: хто зможе отримати кошти

26 серпня 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Доплати для військових — хто зможе отримати 15 тис. грн
Українські військові. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські військові, окрім грошового забезпечення та премій під час війни, мають право на додаткові виплати на спорядження. На амуніцію передбачено близько 15 тис. грн.

Про це розповіли в одній з міських адміністрацій.

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Доплати на спорядження

Так, за словами мера міста Коломия Богдана Станіславського, у міський бюджет закладено кошти на спорядження для українських військовослужбовців у сумі 37 млн грн. Йдеться про адресну допомогу у розрахунку 15 тис. грн на одну особу.

"Ці кошти — матеріальна допомога нашим військовим на придбання амуніції та інших необхідних речей. Загалом з бюджету громади ми передбачили 37 мільйонів гривень для адресної допомоги захисникам та захисницям", — заявили у мерії.

Отримати кошти на спорядження військові можуть, подавши заяву у Центр надання адміністративних послуг. Там можна уточнити, які документи необхідні.

Виплати військовим у серпні

В Україні у серпні військовослужбовці отримають підвищене грошове забезпечення за два місяці у рамках нової системи доплат у "30 тис. грн".

Військові, які перебувають у тилу, не отримають доплат, однак їм підвищили оклади до близько 20 тис. грн. Тоді як поліцейські, рятувальники, працівники НАБУ надалі отримуватимуть щомісяця додатково 30 тис. грн. Також їм перерахують виплати "заданім числом" та виплатять за два місяці — червень і липень. Відтак, у серпні їм доплатять "зверху" по 60 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд ухвалив постанову, покликану унормувати питання щомісячних доплат для військовослужбовців. Йдеться про доплати у 30 тис. грн для силового блоку.

Також ми писали, що грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 тис. грн.

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