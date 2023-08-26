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Доплаты для военных в 15 тыс. грн: кто сможет получить средства

26 августа 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доплаты для военных — кто сможет получить 15 тыс. грн
Украинские военные. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские военные, кроме денежного довольствия и премий во время войны, имеют право на дополнительные выплаты на снаряжение. На амуницию предусмотрено около 15 тыс. грн.

Об этом рассказали в одной из городских администраций.

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Доплаты на снаряжение

По словам мэра города Коломыя Богдана Станиславского, в городской бюджет заложены средства на снаряжение для украинских военнослужащих в сумме 37 млн грн. Речь идет об адресной помощи в расчете 15 тыс. грн на одного человека.

"Эти средства —-материальная помощь нашим военным на приобретение амуниции и других необходимых вещей. Всего из бюджета общины мы предусмотрели 37 миллионов гривен для адресной помощи защитникам и защитницам", — заявили в мэрии.

Получить средства на снаряжение военные могут, подав заявление в Центр предоставления административных услуг. Там можно уточнить, какие документы необходимы.

Выплаты военным в августе

В Украине в августе военнослужащие получат повышенное денежное довольствие за два месяца в рамках новой системы доплат в "30 тыс. грн".

Находящиеся в тылу военные не получат доплат, однако им повысили оклады до около 20 тыс. грн. В то время как полицейские, спасатели, работники НАБУ в дальнейшем будут получать ежемесячно дополнительно 30 тыс. грн. Также им пересчитают выплаты "заданным числом" и выплатят за два месяца — июнь и июль. Следовательно, в августе им доплатят "сверху" по 60 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство приняло постановление, призванное нормировать вопрос ежемесячных доплат для военнослужащих. Речь идет о доплатах в 30 тыс. грн. для силового блока.

Также мы писали, что денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 тыс. грн.

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