Зарплати військових у Польщі та Україні: порівняння

Українські військові вишикувалися на плацу. Фото: Генштаб ЗСУ

Під час війни захисникам України Кабмін не так давно врегулював доплати. Тепер деякі до зарплатні можуть отримувати 100 000 грн, а деякі трохи більше двох тисяч.

Оглядачі видання РБК Україна вирішив порівняти зарплати наших військових із зарплатами військових Польщі.

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Зарплати військових в Україні

Розмір зарплат українських військовослужбовців сьогодні напряму залежить від участі у виконанні бойових завдань та участі у бойових діях.

Нині у сухопутних військах оклади наступні:

командир бригади — 50 173 грн;

заступник командира бригади — 48 919 грн;

командир батальйону — 36 481 грн;

заступник командира батальйону — 33 691 грн;

командир роти — 31 224 грн;

заступник командира роти — 29 056 грн;

командир взводу — 28 229 грн;

головний сержант роти — 26 094 грн;

інструктор з бойової армійської системи — 26 040 грн;

головний сержант взводу — 24 866 грн;

командир танка — 24 861 грн;

командир бойової машини — 23 951 грн;

командир відділення — 22 677 грн;

навідник-оператор — 22 268 грн;

механік-водій — 21 618 грн;

старший гранатометник — 21 152 грн;

стрілець — 20 587 грн;

телеграфіст — 20 499 грн;

рекрут — 20 130 грн.

А ось це вже середній рівень грошового забезпечення військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях:

командир бригади — 150 173 грн;

заступник командира бригади — 148 919 грн;

командир батальйону — 136 481 грн;

заступник командира батальйону — 133 691 грн;

командир роти — 131 224 грн;

заступник командира роти — 129 056 грн;

командир взводу — 128 229 грн;

головний сержант роти — 126 094 грн;

інструктор з бойової армійської системи — 126 040 грн;

головний сержант взводу — 124 866 грн;

командир танка — 124 861 грн;

командир бойової машини — 123 951 грн;

командир відділення — 122 677 грн;

навідник-оператор — 122 268 грн;

механік-водій — 121 618 грн;

старший гранатометник — 121 152 грн;

стрілець — 120 587 грн;

телеграфіст — 120 499 грн;

рекрут — 120 130 грн.

Зарплати військових у Польщі

Без надбавок рядовий солдат отримує 4 960 злотих (44 220 грн), взводний — 5 660 злотих (50 500 грн).

У сержанта польської армії зарплата 5 940 злотих (52 960 грн), а у прапорщика — 6 380 злотих (56 885 грн).

Серед молодшого офіцерського складу, солдат у званні підпоручника (лейтенант) отримує ставку в 6 700 злотих (майже 60 000 грн).

У полковників заробітна плата варіюється від 9 640 до 10 980 злотих (тобто, від 86 000 до 98 000 грн).

Офіцер, який має перше генеральське чи адміральське звання (бригадний генерал), заробляє 11 800 злотих (105 300 грн).

Найвища зарплата у вищого командного складу: генерали та адмірали отримують 18 150 злотих (161 900 грн).

Нагадаємо, в Україні у визначених законодавством випадках військовослужбовцям передбачаються одноразові виплати. Зокрема, деякі військові мають право на виплату від 130 тис. до 700 тис. грн. Так, військовим, які отримали травми, виконуючи бойове завдання, й мають тепер інвалідність другої групи, призначають одноразово 300 прожиткових мінімумів або — 776,7 тис. гривень.