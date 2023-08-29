Зарплати військових у Польщі та Україні: порівняння
Під час війни захисникам України Кабмін не так давно врегулював доплати. Тепер деякі до зарплатні можуть отримувати 100 000 грн, а деякі трохи більше двох тисяч.
Оглядачі видання РБК Україна вирішив порівняти зарплати наших військових із зарплатами військових Польщі.
Зарплати військових в Україні
Розмір зарплат українських військовослужбовців сьогодні напряму залежить від участі у виконанні бойових завдань та участі у бойових діях.
Нині у сухопутних військах оклади наступні:
- командир бригади — 50 173 грн;
- заступник командира бригади — 48 919 грн;
- командир батальйону — 36 481 грн;
- заступник командира батальйону — 33 691 грн;
- командир роти — 31 224 грн;
- заступник командира роти — 29 056 грн;
- командир взводу — 28 229 грн;
- головний сержант роти — 26 094 грн;
- інструктор з бойової армійської системи — 26 040 грн;
- головний сержант взводу — 24 866 грн;
- командир танка — 24 861 грн;
- командир бойової машини — 23 951 грн;
- командир відділення — 22 677 грн;
- навідник-оператор — 22 268 грн;
- механік-водій — 21 618 грн;
- старший гранатометник — 21 152 грн;
- стрілець — 20 587 грн;
- телеграфіст — 20 499 грн;
- рекрут — 20 130 грн.
А ось це вже середній рівень грошового забезпечення військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях:
- командир бригади — 150 173 грн;
- заступник командира бригади — 148 919 грн;
- командир батальйону — 136 481 грн;
- заступник командира батальйону — 133 691 грн;
- командир роти — 131 224 грн;
- заступник командира роти — 129 056 грн;
- командир взводу — 128 229 грн;
- головний сержант роти — 126 094 грн;
- інструктор з бойової армійської системи — 126 040 грн;
- головний сержант взводу — 124 866 грн;
- командир танка — 124 861 грн;
- командир бойової машини — 123 951 грн;
- командир відділення — 122 677 грн;
- навідник-оператор — 122 268 грн;
- механік-водій — 121 618 грн;
- старший гранатометник — 121 152 грн;
- стрілець — 120 587 грн;
- телеграфіст — 120 499 грн;
- рекрут — 120 130 грн.
Зарплати військових у Польщі
- Без надбавок рядовий солдат отримує 4 960 злотих (44 220 грн), взводний — 5 660 злотих (50 500 грн).
- У сержанта польської армії зарплата 5 940 злотих (52 960 грн), а у прапорщика — 6 380 злотих (56 885 грн).
- Серед молодшого офіцерського складу, солдат у званні підпоручника (лейтенант) отримує ставку в 6 700 злотих (майже 60 000 грн).
- У полковників заробітна плата варіюється від 9 640 до 10 980 злотих (тобто, від 86 000 до 98 000 грн).
- Офіцер, який має перше генеральське чи адміральське звання (бригадний генерал), заробляє 11 800 злотих (105 300 грн).
- Найвища зарплата у вищого командного складу: генерали та адмірали отримують 18 150 злотих (161 900 грн).
Нагадаємо, в Україні у визначених законодавством випадках військовослужбовцям передбачаються одноразові виплати. Зокрема, деякі військові мають право на виплату від 130 тис. до 700 тис. грн. Так, військовим, які отримали травми, виконуючи бойове завдання, й мають тепер інвалідність другої групи, призначають одноразово 300 прожиткових мінімумів або — 776,7 тис. гривень.