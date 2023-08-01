Мобилизация в Украине - срочники могут перейти в категорию мобилизованных

Военные срочники в Украине. Фото: armyinform

С августа 2023 года украинское законодательство предоставило возможность военнослужащим срочной службы, чей срок был продлен в период военного положения, переходить на мобилизационную службу. Это касается тех, кто служил не менее 6 месяцев в условиях военного положения. Данный закон под номером №3161-IX регламентирует изменения в прохождении службы при действии военного положения.

Об этом пишет HB.

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В сообщении указывается, что если военнослужащие срочной службы решают перейти на мобилизационную службу, то их условия службы аналогичны мобилизованным во время военного положения. Они будут служить до окончания военного положения, решения о демобилизации или по другим причинам, описанным в Законе о воинской обязанности.

Военнослужащие, заключившие контракт, служат до его завершения как контрактники. В период военного положения основания для их увольнения ограничены. Основаниями могут быть: проблемы со здоровьем, достижение предельного возраста, судебное решение о лишении свободы или воинского звания, а также семейные обстоятельства.

У контрактников и мобилизованных военных есть некоторые различия в причинах для увольнения. Контрактные военнослужащие не имеют права на увольнение, если у них есть инвалид-супруг(а), родители-инвалиды или трое и более детей до 18 лет. Также контрактники, будучи иностранцами или лицами без гражданства, служащими в Вооруженных Силах Украины, могут уволиться на своё усмотрение.

Напомним, что в Министерстве обороны Украины работают над цифровизацией ТЦК. Там надеются, что через несколько месяцев смогут проработать все документы.

Также мы сообщали, что в Министерстве обороны Украины до конца текущего года хотят заменить треть руководящего состава военкоматов. Высокие должности могут получить нынешние бойцы ВСУ, получившие боевой опыт на фронте. Речь идет о тех, кто не может продолжать службу из-за ранений. Но и здесь они должны пройти соответствующее обучение.