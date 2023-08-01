Мобілізація в Україні - строковики можуть перейти до категорії мобілізованих

Військові строковики в Україні. Фото: armyinform

З серпня 2023 року українське законодавство надало можливість військовослужбовцям строкової служби, чий термін було продовжено у період воєнного стану, переходити на мобілізаційну службу . Це стосується тих, хто служив щонайменше 6 місяців за умов воєнного стану. Цей закон за номером №3161-IX регламентує зміни у проходженні служби при дії воєнного стану.

Про це пише HB.

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У повідомленні наголошується, що якщо військовослужбовці строкової служби вирішують перейти на мобілізаційну службу, то їх умови служби аналогічні мобілізованим під час воєнного стану. Вони служитимуть до закінчення воєнного стану, рішення про демобілізацію або з інших причин, описаних у Законі про військовий обов'язок.

Військовослужбовці, які уклали договір, служать до його завершення як контрактники. У період воєнного стану підстави їхнього звільнення обмежені. Підставами можуть бути проблеми зі здоров'ям, досягнення граничного віку, судове рішення про позбавлення волі або військового звання, а також сімейні обставини.

У контрактників та мобілізованих військових є деякі відмінності у причинах для звільнення. Контрактні військовослужбовці не мають права на звільнення, якщо у них є інвалід-чоловік, батьки-інваліди або троє та більше дітей віком до 18 років. Також контрактники, бувши іноземцями або особами без громадянства, які служать у Збройних Силах України, можуть звільнитися на власний розсуд.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України працюють над цифровізацією ТЦК. Там сподіваються, що за кілька місяців зможуть опрацювати всі документи.

Також ми повідомляли, що у Міністерстві оборони України до кінця поточного року хочуть замінити третину керівного складу військкоматів. Високі посади можуть здобути нинішні бійці ЗСУ, які отримали бойовий досвід на фронті. Йдеться про тих, хто не може продовжувати службу через поранення. Але й тут вони мають пройти відповідне навчання.