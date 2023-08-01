У Міноборони анонсували зміни у роботі ТЦК: чого чекати

Мужчины пришли в ТЦК сверить документы. Фото: ТЦК

В Министерстве обороны Украины работают над цифровизацией ТЦК. Там надеются, что через несколько месяцев смогут проработать все документы.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

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"В первую очередь, у нас стоит проблематика цифровизации. Мы сейчас заканчиваем прорабатывать все документы, которые у нас есть, еще несколько месяцев, и мы надеемся закончить", — отметил Павлюк.

При этом он добавил, что в ближайшее время будут подписаны общие приказы, чтобы реестр резервистов работал вместе с государственным. Тогда можно будет отследить движение каждого военнообязанного.

"Мы будем видеть каждого обязанного, его движение, и будет тяжело сделать какие-то шаги незаконными. И мы сможем минимизировать в этом направлении все коррупционные риски, просто выводим человеческий фактор из этого направления", — добавил замминистра.

Напомним, в Министерстве обороны Украины до конца текущего года хотят заменить треть руководящего состава военкоматов. Высокие должности могут получить нынешние бойцы ВСУ, получившие боевой опыт на фронте. Речь идет о тех, кто не может продолжать службу из-за ранений. Но и здесь они должны пройти соответствующее обучение.

В Минобороны сообщили, что этот процесс уже начался. И на сегодняшний день роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены ребятами, которые воевали и имеют ранения.