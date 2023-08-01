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У Міноборони анонсували зміни у роботі ТЦК і СП: чого чекати

1 серпня 2023 02:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Міноборони анонсували зміни у роботі ТЦК: чого чекати
Чоловіки прийшли до ТЦК звірити документи. Фото: ТЦК
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Міністерстві оборони України працюють над цифровізацією ТЦК. Там сподіваються, що за кілька місяців зможуть опрацювати усі документи.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

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Зміни у роботі ТЦК і СП

"Першочергово, у нас стоїть проблематика цифровізації. Ми зараз закінчуємо опрацьовувати всі документи, які в нас є, ще декілька місяців, і ми сподіваємося закінчити", — зазначив Павлюк.

При цьому він додав, що найближчим часом будуть підписані спільні накази, щоб реєстр резервістів працював разом з державним. Тоді можна буде відстежити рух кожного військовозобов’язаного.

"Ми будемо бачити кожного зобов’язаного, його рух, і буде тяжко зробити якісь кроки незаконні. І ми зможемо мінімізувати в цьому напрямку всі корупційні ризики, просто виводимо людський фактор з цього напрямку", — додав заступник міністра.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України до кінця поточного року хочуть замінити третину керівного складу військкоматів. Високі посади можуть отримати нинішні бійці ЗСУ, які отримали бойовий досвід на фронті. Йдеться про тих, хто не може продовжувати службу через поранення. Але і тут вони мають пройти відповідне навчання.

У Міноборони повідомили, що цей процес вже розпочався. І на сьогодні роти охорони ТЦК від 50 до 70% замінені хлопцями, які воювали та мають поранення.

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