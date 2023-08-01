Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Ветерани замінять третину керівництва військкоматів, — Міноборони arrow

Ветерани замінять третину керівництва військкоматів, — Міноборони

1 серпня 2023 01:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ветерани замінять третину керівництва військкоматів, — Міноборони
Заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Фото: Суспільне
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Міністерстві оборони України до кінця поточного року хочуть замінити третину керівного складу військкоматів. Високі посади можуть отримати нинішні бійці ЗСУ, які отримали бойовий досвід на фронті.

Про це в етері Національного телемарафону  "Єдині новини" заявив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. 

Читайте також:

Ветерани на керівних посадах у військкоматах

У Міноборони хочуть замінити керівників військкоматів на тих військових, які мають бойовий досвід.

"Ми запропонували: до кінця року 30% керівного складу мають замінити людьми, які воювали", — розповів Олександр Павлюк.

При цьому він уточнив, що йдеться про тих, хто не може продовжувати службу через поранення. Але і тут вони мають пройти відповідне навчання.

Заступник міністра повідомив, що цей процес вже розпочався. І на сьогодні роти охорони ТЦК від 50 до 70% замінені хлопцями, які воювали та мають поранення.

"Ми дійшли етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне — це не зірвати процес мобілізації", — заявив Павлюк. 

Нагадаємо, на Рівненщині суд заарештував керівника обласного військкомату. Його підозрюють у побитті військового битою. 

Відомо, що він разом з керівником районного військкомату побив підлеглого військового битою та змушував "вимолювати пробачення" на колінах. Усе це чоловіки знімали на телефон.

Зазначається, що у підозрюваного провели обшуки, під час яких знайшли биту, якою він побив військового. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз