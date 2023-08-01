Ветерани замінять третину керівництва військкоматів, — Міноборони
У Міністерстві оборони України до кінця поточного року хочуть замінити третину керівного складу військкоматів. Високі посади можуть отримати нинішні бійці ЗСУ, які отримали бойовий досвід на фронті.
Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.
Ветерани на керівних посадах у військкоматах
У Міноборони хочуть замінити керівників військкоматів на тих військових, які мають бойовий досвід.
"Ми запропонували: до кінця року 30% керівного складу мають замінити людьми, які воювали", — розповів Олександр Павлюк.
При цьому він уточнив, що йдеться про тих, хто не може продовжувати службу через поранення. Але і тут вони мають пройти відповідне навчання.
Заступник міністра повідомив, що цей процес вже розпочався. І на сьогодні роти охорони ТЦК від 50 до 70% замінені хлопцями, які воювали та мають поранення.
"Ми дійшли етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне — це не зірвати процес мобілізації", — заявив Павлюк.
Нагадаємо, на Рівненщині суд заарештував керівника обласного військкомату. Його підозрюють у побитті військового битою.
Відомо, що він разом з керівником районного військкомату побив підлеглого військового битою та змушував "вимолювати пробачення" на колінах. Усе це чоловіки знімали на телефон.
Зазначається, що у підозрюваного провели обшуки, під час яких знайшли биту, якою він побив військового. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.