Ветераны заменят треть руководства военкоматов, — Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. Фото: Суспільне

В Министерстве обороны Украины до конца текущего года хотят заменить треть руководящего состава военкоматов. Высокие должности могут получить нынешние бойцы ВСУ, получившие боевой опыт на фронте.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

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В Минобороны хотят заменить руководителей военкоматов на военных, имеющих боевой опыт.

"Мы предложили: до конца года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали", — рассказал Александр Павлюк.

При этом он уточнил, что речь идет о тех, кто не может продолжать службу из-за ранений. Но и здесь они должны пройти соответствующее обучение.

Замминистра сообщил, что этот процесс уже начался. И на сегодняшний день роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены ребятами, которые воевали и имеют ранения.

"Мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное — это не сорвать процесс мобилизации", — заявил Павлюк.

Напомним, в Ровенской области суд арестовал руководителя областного военкомата. Его подозревают в избиении военного битой.

Известно, что он вместе с руководителем районного военкомата избил подчиненного военного битой и заставлял "вымаливать извинения" на коленях. Все это мужчины снимали по телефону.

Отмечается, что у подозреваемого провели обыски, во время которых нашли биту, которой он избил военного. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.