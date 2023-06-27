С 1 июля изменятся правила бронирования от призыва: детали

Мобилизированные в Украине. Фото: "Вечірній Київ"

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных. Но с 1 июля расширяются критерии по оказанию брони работникам ряда предприятий.

Об этом сообщает "Апостроф".

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Изменения с 1 июля

В Украине, несмотря на продолжение всеобщей мобилизации в условиях военного положения и войны, часть работников может получить бронь от призыва в ВСУ.

Ранее украинское правительство расширило критерии для бронирования. В этих критериях речь идет о важных для экономики, в частности, для сельского хозяйства, предприятиях, которые могут претендовать на бронь для своих работников.

Кто подлежит бронированию

Так, должны были обеспечены бронированием от мобилизации военнообязанные граждане, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для их выполнения;

на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кроме того, в законодательстве есть возможность претендовать на бронирование для работников предприятиям, которые сотрудничают с Министерством экономики, проводят поддержку или сопровождение инвестиционных проектов, выполняют государственные заказы или обеспечивают другие предприятия, остановка работы которых вызовет серьезные проблемы в экономике.

Напомним, что в Украине действуют военное положение и общая мобилизация, поэтому военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных по состоянию здоровья, призывают на военную службу. Повестки могут получить и те, кто имеет в военном билете отметку "ограниченно пригодный к службе". Их действительно могут мобилизовать, но при одном условии.