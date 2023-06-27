З 1 липня зміняться правила бронювання від призову: деталі

Мобілізовані в Україні. Фото: "Вечірній Київ"

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних. Але з 1 липня розширюються критерії для надання броні працівникам низки підприємств.

Про це повідомляє "Апостроф".

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Зміни з 1 липня

В Україні, попри продовження загальної мобілізації в умовах воєнного стану і війни, частина працівників може отримати бронь від призову до ЗСУ.

Раніше український уряд розширив критерії для бронювання. В цих критеріях йдеться про важливі для економіки, зокрема, для сільського господарства, підприємства, які можуть претендувати на бронь для своїх працівників.

Хто підлягає бронюванню

Так, мають були забезпечені бронюванням від мобілізації ті військовозобов’язані громадяни, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення їх функціонування;

на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для їх виконання;

на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Крім того, у законодавстві є можливість претендувати на бронювання для працівників тим підприємствам, які співпрацюють із Міністерством економіки, проводять підтримку чи супровід інвестиційних проєктів, виконують державні замовлення чи забезпечують інші підприємства, зупинка роботи яких викличе серйозні проблеми в економіці.

Нагадаємо, що в Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, тож військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, придатних за станом здоров'я, призивають на військову службу. Повістки можуть отримати й ті, хто має у військовому квитку позначку "обмежено придатний до служби". Їх справді можуть мобілізувати, але за однієї умови.