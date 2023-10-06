Воевать придется всем? Военный рассказал о важном нюансе

Украинские военные. Фото: mil.in.ua

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин прокомментировал мнение о том, что воевать придется всем. По его словам, если принимать во внимание только военнообязанных украинцев, то это вполне вероятно.

Об этом Роман Истомин рассказал в интервью Телеграфу.

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Так, Истомин отметил, что если принимать во внимание всех "как обо всем населении Украины", то это маловероятно. Однако, по его словам, военнообязанные граждане должны быть готовы защищать страну "с оружием в руках".

"Ну, если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я бы сказал так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать Родину с оружием в руках. И он должен к этому готовиться", — сказал спикер.

Напомним, что второй год в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В ряды ВСУ набирают как мужчин, так и женщин, желающих встать на защиту своей Родины. При этом у каждого ТЦК и СП есть план количества специалистов, которых нужно призвать на военную службу.

Также мы сообщали, что в первые месяцы с начала вторжения РФ военкоматы были переполнены добровольцами, однако те, кто остался в тылу, идти служить в ряды ВСУ не спешат. Психолог рассказала о причинах, побуждающих украинских мужчин скрываться от ТЦК и объяснила, какие есть пути решения проблемы.