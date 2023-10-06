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Воювати доведеться усім? Військовий розповів про важливий нюанс

6 жовтня 2023 02:44
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Інна Буряк
редактор
Воювати доведеться усім? Військовий розповів про важливий нюанс
Українські військові. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін прокоментував думку щодо того, що воювати доведеться всім. За його словами, якщо брати до уваги лише військовозобов'язаних українців, то це цілком ймовірно.

Про це Роман Істомін розповів в інтерв'ю Телеграфу.

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Так, Істомін зазначив, що якщо брати до уваги всіх "як про все населення України", то це малоймовірно. Однак за його словами, військовозобов'язані громадяни мають бути готові захищати країну "зі зброєю в руках". 

"Ну, якщо казати про "всі" як про все населення України, то навряд чи. Але якщо брати саме військовозобов'язаних громадян, то цілком можливо. Я б сказав так: кожен чоловік вже має зрозуміти, що йому, швидше за все, доведеться захищати Батьківщину зі зброєю в руках. І він має до цього готуватися", — сказав речник.

Нагадаємо, що другий рік в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. До лав ЗСУ набирають як чоловіків, так і жінок, охочих стати на захист своєї Батьківщини. При цьому кожен ТЦК та СП має план кількості спеціалістів, яких потрібно призвати на військову службу.

Також ми повідомляли, що в перші місяці з початку вторгнення РФ військкомати були переповнені добровольцями, проте наразі ті, хто залишився в тилу, йти служити до лав ЗСУ не поспішають. Психологиня розповіла про причини, які спонукають українських чоловіків ховатися від ТЦК та пояснила, які є шляхи розв'язання проблеми. 

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