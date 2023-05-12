Власти хотят уменьшить предельный возраст призывников: юрист объяснил почему

Украинские военные на построении. Фото: Генштаб ВСУ

Власти Украины намерены уменьшить предельный возраст призывников с 27 лет до 25. Адвокат Тарас Никифорчук объяснил, почему и зачем этот законопроект.

Об этом сообщает адвокат Тарас Никифорчук на своем YouTube канале.

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Изменение возраста призывников

Тарас Никифорчук сообщает, что речь идет о проекте закона О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" №9281.

По словам адвоката, после снижения предельного возраста призывников до 25 лет появится достаточно серьезная большая группа молодых людей, которых можно будет призвать в Вооруженные Силы Украины.

"Соответственно, вот такая печальная достаточно новость в том плане, что власть считает, что эта война еще будет, к сожалению, продолжаться долго", — сказал Тарас Никифорчук.

Адвокат также напомнил, какие категории мужчин в Украине мобилизуют в мае 2023 года и отметил, что мужчины 18-27 лет не могут быть принудительно мобилизованы, если уже не проходили срочную службу, но они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины получают повестки и обязаны явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. Однако многие думают, что повестка — это прямой билет в горячую точку, или просто не понимает, что делать с бумажкой после получения.

5 мая Кабинет министров утвердил поправки к законопроекту "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающие уменьшение предельного возраста призывников на военном учете с 27 до 25 лет.