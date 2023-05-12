Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Власти хотят уменьшить предельный возраст призывников: юрист объяснил почему arrow

Власти хотят уменьшить предельный возраст призывников: юрист объяснил почему

12 мая 2023 09:03
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Власти хотят уменьшить предельный возраст призывников: юрист объяснил почему
Украинские военные на построении. Фото: Генштаб ВСУ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Власти Украины намерены уменьшить предельный возраст призывников с 27 лет до 25. Адвокат Тарас Никифорчук объяснил, почему и зачем этот законопроект.

Об этом сообщает адвокат Тарас Никифорчук на своем YouTube канале.

Читайте также:

Изменение возраста призывников

Тарас Никифорчук сообщает, что речь идет о проекте закона О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" №9281.

По словам адвоката, после снижения предельного возраста призывников до 25 лет появится достаточно серьезная большая группа молодых людей, которых можно будет призвать в Вооруженные Силы Украины.

"Соответственно, вот такая печальная достаточно новость в том плане, что власть считает, что эта война еще будет, к сожалению, продолжаться долго", — сказал Тарас Никифорчук.

Адвокат также напомнил, какие категории мужчин в Украине мобилизуют в мае 2023 года и отметил, что мужчины 18-27 лет не могут быть принудительно мобилизованы, если уже не проходили срочную службу, но они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины получают повестки и обязаны явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. Однако многие думают, что повестка — это прямой билет в горячую точку, или просто не понимает, что делать с бумажкой после получения.

5 мая Кабинет министров утвердил поправки к законопроекту "О воинской обязанности и военной службе", предусматривающие уменьшение предельного возраста призывников на военном учете с 27 до 25 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас