Влада хоче зменшити граничний вік призовників: юрист пояснив чому

Українські військові на шикуванні. Фото: Генштаб ЗСУ

Влада України має намір зменшити граничний вік призовників з 27 років до 25. Адвокат Тарас Никифорчук пояснив, чому і для чого цей законопроєкт.

Про це повідомляє адвокат Тарас Никифорчук на своєму YouTube каналі.

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Змінення віку призовників

Тарас Никифорчук повідомляє, що йдеться про проєкт закону Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" №9281.

За словами адвоката, після зниження граничного віку призовників до 25 років з'явиться досить серйозна велика група молодих людей, яких можна буде призвати до Збройних сил України.

"Відповідно, ось така сумна досить новина в тому плані, що влада вважає, що ця війна ще буде, на жаль, тривати довго", — сказав Тарас Никифорчук.

Адвокат також нагадав, які категорії чоловіків в Україні мобілізують у травні 2023 року, і зазначив, що чоловіки віком 18-27 років не можуть бути примусово мобілізовані, якщо не проходили строкову службу, але вони можуть добровільно підписати контракт з підрозділами Сил оборони України.

Нагадаємо, що в Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки отримують повістки та зобов'язані явитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Однак багато хто думає, що повістка — це прямий квиток у гарячу точку, або просто не розуміє, що робити з папірцем після отримання.

5 травня, Кабінет міністрів затвердив поправки до законопроєкту "Про військовий обов'язок та військову службу", які передбачають зменшення граничного віку призовників на військовому обліку з 27 до 25 років.