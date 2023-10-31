Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Верховная Рада хочет упростить процедуру обновления данных военнообязанными arrow

Верховная Рада хочет упростить процедуру обновления данных военнообязанными

31 октября 2023 19:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Верховная Рада хочет упростить процедуру обновления данных военнообязанными
Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Верховная Рада подготовила ряд законопроектов о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, речь идет о введении синхронизации единого электронного реестра военнообязанных "Оберіг" с другими реестрами государственных органов власти,

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо.

Читайте также:

Военнообязанным будет легче изменять личные данные

"Если этот законопроект будет проголосован, то согласно этому система учета военнообязанных "Оберіг" будет получать данные из других реестров. Это о семейном положении, об образовании, о рождении детей, о специальности, о работе и других необходимых данных", — объяснил Владимир Фитьо.

Сейчас система заполнена на 90%. Когда заработает синхронизация между всеми базами данных, то лично появляться в ТЦК уже не будет нужды.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже полноценно работает электронный реестр "Оберіг", созданный с целью обеспечения полноценного военного учета. В систему были внесены личные данные и сведения военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Доступ к этим данным имеют как территориальные центры комплектования и социальной поддержки, так и граждане.

Напомним, мы писали, какие данные украинцев получит система "Оберіг" и кто получит доступ к ним.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Актуальное по теме