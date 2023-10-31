Верховная Рада хочет упростить процедуру обновления данных военнообязанными

Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Верховная Рада подготовила ряд законопроектов о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, речь идет о введении синхронизации единого электронного реестра военнообязанных "Оберіг" с другими реестрами государственных органов власти,

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо.

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Военнообязанным будет легче изменять личные данные

"Если этот законопроект будет проголосован, то согласно этому система учета военнообязанных "Оберіг" будет получать данные из других реестров. Это о семейном положении, об образовании, о рождении детей, о специальности, о работе и других необходимых данных", — объяснил Владимир Фитьо.

Сейчас система заполнена на 90%. Когда заработает синхронизация между всеми базами данных, то лично появляться в ТЦК уже не будет нужды.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже полноценно работает электронный реестр "Оберіг", созданный с целью обеспечения полноценного военного учета. В систему были внесены личные данные и сведения военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Доступ к этим данным имеют как территориальные центры комплектования и социальной поддержки, так и граждане.

Напомним, мы писали, какие данные украинцев получит система "Оберіг" и кто получит доступ к ним.