Верховная Рада хочет упростить процедуру обновления данных военнообязанными
Верховная Рада подготовила ряд законопроектов о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, речь идет о введении синхронизации единого электронного реестра военнообязанных "Оберіг" с другими реестрами государственных органов власти,
Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо.
Военнообязанным будет легче изменять личные данные
"Если этот законопроект будет проголосован, то согласно этому система учета военнообязанных "Оберіг" будет получать данные из других реестров. Это о семейном положении, об образовании, о рождении детей, о специальности, о работе и других необходимых данных", — объяснил Владимир Фитьо.
Сейчас система заполнена на 90%. Когда заработает синхронизация между всеми базами данных, то лично появляться в ТЦК уже не будет нужды.
Ранее мы сообщали, что в Украине уже полноценно работает электронный реестр "Оберіг", созданный с целью обеспечения полноценного военного учета. В систему были внесены личные данные и сведения военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Доступ к этим данным имеют как территориальные центры комплектования и социальной поддержки, так и граждане.
Напомним, мы писали, какие данные украинцев получит система "Оберіг" и кто получит доступ к ним.
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