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Верховна Рада хоче спростити процедуру оновлення даних військовозобов'язаними

31 жовтня 2023 19:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Верховна Рада хоче спростити процедуру оновлення даних військовозобов'язаними
Військовозобов'язані у ТЦК та СП. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Верховна Рада підготувала ряд законопроєктів щодо роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зокрема йдеться запровадження синхронізації єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" з іншими реєстрами державних органів влади,

Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо.

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"Якщо цей законопроєкт буде проголосовано, то відповідно до цього, система обліку військовозобов'язаних "Оберіг" буде отримувати дані з інших реєстрів. Це про сімейний стан, про освіту, про народження дітей, про фах, про роботу та інші необхідні дані", — пояснив Володимир Фітьо.

Зараз система наповнена на 90%. Коли ж запрацює синхронізація між усіма базами даних, то особисто з'являтися  у ТЦК вже не буде потреби.

Раніше ми повідомляли, що в Україні вже повноцінно працює електронний реєстр "Оберіг", який було створено з метою забезпечення повноцінного військового обліку. У систему було внесено особисті дані та відомості військовозобов'язаних, призовників та резервістів віком від 18 до 60 років. Доступ до цих даних мають як територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, так і самі громадяни.

Нагадаємо, ми писали, які дані українців отримає система "Оберіг" і хто матиме доступ до них.

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