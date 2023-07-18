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В Украине расширили список права на демобилизацию: что известно

18 июля 2023 21:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине расширили список права на демобилизацию: что известно
Военные на построении. Фото: facebook/Государственная специальная служба транспорта
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении с военной службы мобилизованных и контрактников, близкие родственники которых погибли на войне или пропали без вести. Об этом стало известно сегодня, 18 июля.

Соответствующий закон опубликован на сайте Верховной Рады.

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Что означает законопроект

Законопроект под номером 8009 "возвращен с подписью президента Украины" о "расширении оснований освобождения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения".

Кто подпадает под закон

Во время военного положения военных, в которых во время военного положения погибли родные, а именно муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра или, пропавшие без вести, будут освобождены с военной службы.

В Украине уже второй год идет военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные граждане, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, призывают в ряды ВСУ. При этом накануне Верховная Рада изменила правила предоставления отсрочки от мобилизации.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу новый законопроект №9274, освобождающий от мобилизации еще одну категорию украинцев.

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