В Украине расширили список права на демобилизацию: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении с военной службы мобилизованных и контрактников, близкие родственники которых погибли на войне или пропали без вести. Об этом стало известно сегодня, 18 июля.
Соответствующий закон опубликован на сайте Верховной Рады.
Что означает законопроект
Законопроект под номером 8009 "возвращен с подписью президента Украины" о "расширении оснований освобождения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения".
Кто подпадает под закон
Во время военного положения военных, в которых во время военного положения погибли родные, а именно муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра или, пропавшие без вести, будут освобождены с военной службы.
В Украине уже второй год идет военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные граждане, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, призывают в ряды ВСУ. При этом накануне Верховная Рада изменила правила предоставления отсрочки от мобилизации.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу новый законопроект №9274, освобождающий от мобилизации еще одну категорию украинцев.