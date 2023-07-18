В Україні розширили перелік права на демобілізацію: що відомо

Військові на шикуванні. Фото: facebook/Державна спеціальна служба транспорту

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про звільнення з військової служби мобілізованих і контрактників, близькі родичі яких загинули на війні або ж зникли безвісти. Про це стало відомо сьогодні, 18 липня.

Відповідний закон опублікований на сайті Верховної Ради.

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Що означає законопроєкт

Законопроєкт під номером 8009 "повернуто з підписом президента України" щодо "розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану".

Хто підпадає під закон

Під час воєнного стану військових, у яких під час воєнного стану загинули рідні, а саме чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра або, які зникли безвісти, буде звільнено з військової служби.

В Україні вже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних громадян, які придатні до військової служби за станом здоров'я та які не мають відстрочки, призивають до лав ЗСУ. При цьому напередодні Верховна Рада змінила правила надання відстрочення від мобілізації.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила за основу новий законопроєкт № 9274, який звільняє від мобілізації ще одну категорію українців.