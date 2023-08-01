В Украине раскрыли крупную схему уклонения от призыва: в военкоматах проводятся обыски

Обыски в украинских военкоматах. Фото: Офис Генпрокурора

В Украине раскрыли крупную схему уклонения от военной службы. При этом в 11 областях проводятся обыски в 100 военкоматах.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Сообщается, что на территории Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областей, а также в Киеве было проведено более 100 обысков. В результате была конфискована медицинская и учетная документация.

На местах проживания тех, кто уклонился от службы, были найдены и изъяты справки, подтверждающие их непригодность к службе по здоровью, а также временные удостоверения военнообязанных.

Также в Офисе Генпрокурора сообщили, что предварительные данные показывают, что руководители некоторых районных центров по мобилизации в регионах, сговорившись с членами медицинских комиссий и с использованием посредников, организовали систему выдачи поддельных справок о непригодности к военной службе. Это позволяло освободить призывников от военного учета. Средняя стоимость такой услуги составляла 6000 долларов США.

При дополнительной проверке выяснилось, что часть из этих людей даже не проходила медицинское обследование. Нет записей о них в электронной системе медицинского учета. Тем не менее с поддельными справками они могли спокойно выезжать за рубеж.









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Сообщения Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, что с августа 2023 года украинское законодательство предоставило возможность военнослужащим срочной службы, чей срок был продлен в период военного положения, переходить на мобилизационную службу. Это касается тех, кто служил не менее 6 месяцев в условиях военного положения. Данный закон под номером №3161-IX регламентирует изменения в прохождении службы при действии военного положения.

Также мы сообщали, что в Министерстве обороны Украины до конца текущего года хотят заменить треть руководящего состава военкоматов. Высокие должности могут получить нынешние бойцы ВСУ, получившие боевой опыт на фронте. Речь идет о тех, кто не может продолжать службу из-за ранений. Но и здесь они должны пройти соответствующее обучение.