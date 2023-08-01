В Україні розкрили велику схему ухилення від призову: у військкоматах проводяться обшуки

Обшуки в українських військкоматах. Фото: Офіс Генпрокурора

В Україні розкрили велику схему ухилення від військової служби. При цьому в 11 областях проводяться обшуки у 100 військкоматах.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Повідомляється, що на теренах Одеської, Закарпатської, Київської, Полтавської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Львівської, Житомирської, Івано-Франківської областей, а також у Києві було проведено понад 100 обшуків. Внаслідок чого було конфісковано медичну та облікову документацію.

На місцях проживання тих, хто ухилився від служби, було знайдено та вилучено довідки, що підтверджують їхню непридатність до служби за здоров'ям, а також тимчасові посвідчення військовозобов'язаних.

Також в Офісі Генпрокурора повідомили, що попередні дані показують, що керівники деяких районних центрів з мобілізації в регіонах, змовившись із членами медичних комісій та при використанні посередників, організували систему видачі підроблених довідок про непридатність до військової служби. Це дозволяло звільнити призовників від військового обліку. Середня вартість такої послуги становила 6000 доларів.

При додатковій перевірці з'ясувалося, що частина цих людей навіть не проходила медичне обстеження. Немає записів про них у електронній системі медичного обліку. Проте з підробленими довідками вони могли спокійно виїжджати за кордон.









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Повідомлення Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, що із серпня 2023 року українське законодавство надало можливість військовослужбовцям термінової служби, чий термін було продовжено у період воєнного стану, переходити на мобілізаційну службу. Це стосується тих, хто служив щонайменше 6 місяців за умов воєнного стану. Цей закон за номером №3161-IX регламентує зміни у проходженні служби при дії воєнного стану.

Також ми повідомляли, що у Міністерстві оборони України до кінця поточного року хочуть замінити третину керівного складу військкоматів. Високі посади можуть здобути нинішні бійці ЗСУ, які отримали бойовий досвід на фронті. Йдеться про тих, хто не може продовжувати службу через поранення. Але й тут вони мають пройти відповідне навчання.