В Украине продолжили военное положение и мобилизацию
17 августа 2023 10:43
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Они будут действовать до 15 ноября.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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Как отметил нардеп, военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.
Новые законы вступят в силу уже завтра, 18 августа.
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