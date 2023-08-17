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В Украине продолжили военное положение и мобилизацию

17 августа 2023 10:43
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Валерия Пержун
редактор
В Украине продолжили военное положение и мобилизацию
Срочная новость
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Они будут действовать до 15 ноября.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Как отметил нардеп, военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Новые законы вступят в силу уже завтра, 18 августа.

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Скриншот сообщения Ярослава Железняка

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