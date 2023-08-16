Юрист пояснив, чому за наявності відстрочки ТЦК вимагають пройти медогляд

Військовозобов'язаний проходить медогляд. Фото: dailylviv.com

Військові комісаріати України іноді наполягають на проходженні медкомісії навіть у тих, хто має законні підстави для отримання відстрочки від служби. При цьому така вимога відсутня у законодавстві.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін.

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За словами адвоката, головним завданням комісаріатів на початковому етапі є звіряння інформації та визначення права громадянина на відстрочку. Якщо такого права немає, лише після цього слідує процедура медкомісії для встановлення придатності до військової служби. Лише після цього комісаріат ухвалює рішення про мобілізацію або виключення з військового обліку. Цей порядок затверджено ухвалою КМУ №1487.

Однак, Сімутін вказує, що комісаріати направляють на медогляд навіть тих, хто надав усі необхідні документи для відстрочки. У разі відмови громадянина проходити комісію йому часто загрожують різними санкціями.

Адвокат наголошує, що після надання всіх необхідних документів для відстрочення громадянин справді має право відмовитися від медкомісії. Це тому, що він уже надав усі докази свого права на відстрочку, а комісаріату слід надати.

Роман Сімутін ставить питання про причини такої поведінки комісаріатів. На його думку, однією з причин може бути бажання показати свою активність та ефективність. Водночас це призводить до непотрібних витрат ресурсів. Іншою причиною може бути навмисне введення громадян в оману з метою подальшого мобілізаційного процесу.

Нагадаємо, згідно з чинним українським законодавством, військовозобов'язані громадяни, які відмовляються від мобілізації, можуть нести кримінальну відповідальність. Однак нещодавно до Верховної Ради внесли законопроєкт, за яким пропонується залучати до громадських робіт і відновлення країни.