Можно ли обжаловать решение ВЛК: пошаговая инструкция

Военно-врачебная комиссия за работой. Фото: ТЦК

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. Все военнообязанные во время военного положения и общей мобилизации после призыва должны пройти медицинскую комиссию. Именно она определяет состояние здоровья и делает вывод — годен человек к службе или нет. Если же мужчина не согласен с ее решением, его можно обжаловать.

Новини.LIVE разбирались, как можно обжаловать решение ВЛК.

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Можно ли обжаловать решение ВЛК

Сообщается, что это можно сделать в досудебном и судебном порядке.

При досудебном порядке обжалования мужчине следует обратиться к ВЛК наивысшего уровня, таковыми являются:

ВЛК районного (городского) территориального центра, следует обращаться в ВЛК области или Киева;

ВЛК областей — ВЛК регионов;

Постановления любых ВЛК могут рассматривать Центральные ВЛК.

Для обжалования решения ВЛК в досудебном порядке следует представить следующие документы:

заявление о пересмотре оспариваемого определения ВЛК низшего уровня, в котором указать причины пересмотра определения;

все имеющиеся документы, выданные ВЛК, решение которой пересматривается;

результаты предварительных медицинских исследований (если есть).

Результатом досудебного порядка обжалования определения ВЛК может стать решение о проведении повторного или контрольного осмотра.

При судебном порядке обжалование в суд можно обращаться:

сразу, без предварительного использования досудебного порядка,

или после получения отрицательного заключения от последней инстанции досудебного порядка.

Напомним, согласно действующему украинскому законодательству, военнообязанные граждане, отказывающиеся от мобилизации, могут нести уголовную ответственность. Однако недавно в Верховную Раду внесли законопроект, по которому уклоняющихся предлагается привлекать к общественным работам и восстановлению страны.

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