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Можно ли обжаловать решение ВЛК: пошаговая инструкция

12 августа 2023 00:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Можно ли обжаловать решение ВЛК: пошаговая инструкция
Военно-врачебная комиссия за работой. Фото: ТЦК
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. Все военнообязанные во время военного положения и общей мобилизации после призыва должны пройти медицинскую комиссию. Именно она определяет состояние здоровья и делает вывод — годен человек к службе или нет. Если же мужчина не согласен с ее решением, его можно обжаловать.

Новини.LIVE разбирались, как можно обжаловать решение ВЛК.

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Можно ли обжаловать решение ВЛК

Сообщается, что это можно сделать в досудебном и судебном порядке.

При досудебном порядке обжалования мужчине следует обратиться к ВЛК наивысшего уровня, таковыми являются:

  • ВЛК районного (городского) территориального центра, следует обращаться в ВЛК области или Киева;
  • ВЛК областей — ВЛК регионов;
  • Постановления любых ВЛК могут рассматривать Центральные ВЛК.

Для обжалования решения ВЛК в досудебном порядке следует представить следующие документы:

  • заявление о пересмотре оспариваемого определения ВЛК низшего уровня, в котором указать причины пересмотра определения;
  • все имеющиеся документы, выданные ВЛК, решение которой пересматривается;
  • результаты предварительных медицинских исследований (если есть).

Результатом досудебного порядка обжалования определения ВЛК может стать решение о проведении повторного или контрольного осмотра.

При судебном порядке обжалование в суд можно обращаться:

  • сразу, без предварительного использования досудебного порядка,
  • или после получения отрицательного заключения от последней инстанции досудебного порядка.

Напомним, согласно действующему украинскому законодательству, военнообязанные граждане, отказывающиеся от мобилизации, могут нести уголовную ответственность. Однако недавно в Верховную Раду внесли законопроект, по которому уклоняющихся предлагается привлекать к общественным работам и восстановлению страны.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.

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