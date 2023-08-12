Можно ли обжаловать решение ВЛК: пошаговая инструкция
В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, развязанная РФ. Все военнообязанные во время военного положения и общей мобилизации после призыва должны пройти медицинскую комиссию. Именно она определяет состояние здоровья и делает вывод — годен человек к службе или нет. Если же мужчина не согласен с ее решением, его можно обжаловать.
Новини.LIVE разбирались, как можно обжаловать решение ВЛК.
Можно ли обжаловать решение ВЛК
Сообщается, что это можно сделать в досудебном и судебном порядке.
При досудебном порядке обжалования мужчине следует обратиться к ВЛК наивысшего уровня, таковыми являются:
- ВЛК районного (городского) территориального центра, следует обращаться в ВЛК области или Киева;
- ВЛК областей — ВЛК регионов;
- Постановления любых ВЛК могут рассматривать Центральные ВЛК.
Для обжалования решения ВЛК в досудебном порядке следует представить следующие документы:
- заявление о пересмотре оспариваемого определения ВЛК низшего уровня, в котором указать причины пересмотра определения;
- все имеющиеся документы, выданные ВЛК, решение которой пересматривается;
- результаты предварительных медицинских исследований (если есть).
Результатом досудебного порядка обжалования определения ВЛК может стать решение о проведении повторного или контрольного осмотра.
При судебном порядке обжалование в суд можно обращаться:
- сразу, без предварительного использования досудебного порядка,
- или после получения отрицательного заключения от последней инстанции досудебного порядка.
Напомним, согласно действующему украинскому законодательству, военнообязанные граждане, отказывающиеся от мобилизации, могут нести уголовную ответственность. Однако недавно в Верховную Раду внесли законопроект, по которому уклоняющихся предлагается привлекать к общественным работам и восстановлению страны.
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