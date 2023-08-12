Чи можна оскаржити рішення ВЛК: покрокова інструкція

Військово-лікарська комісія за роботою. Фото: ТЦК

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала РФ. Усі військовозобов’язані під час воєнного стану та загальної мобілізації після призову мають пройти медичну комісію. Саме вона визначає стан здоров’я та робить висновок — придатна людина до служби чи ні. Якщо ж чоловік не згоден з її рішенням, то його можна оскаржити.

Новини.LIVE розбиралися, як можна оскаржити рішення ВЛК.

Читайте також:

Чи можна оскаржити рішення ВЛК

Повідомляється, що це можна зробити у досудовому та судовому порядку.

При досудовому порядку оскарження людині слід звернутися до ВЛК найвищого рівня, такими є:

ВЛК районного (міського) територіального центру, потрібно звертатися до ВЛК області чи Києва;

ВЛК областей — ВЛК регіонів;

Постанови будь-яких ВЛК можуть переглядати Центральні ВЛК.

Для оскарження ухвали ВЛК у досудовому порядку слід подати такі документи:

заяву про перегляд оскаржуваної ухвали ВЛК нижчого рівня, в якій вказати причини перегляду ухвали

усі наявні документи, видані ВЛК, рішення якої переглядається;

результати попередніх медичних досліджень (якщо є).

Результатом досудового порядку оскарження ухвали ВЛК може стати рішення про проведення повторного або контрольного огляду.

При судовому порядку оскарження до суду можна звертатися:

одразу, без попереднього використання досудового порядку,

або після отримання негативного висновку від останньої інстанції досудового порядку.

Нагадаємо, відповідно до чинного українського законодавства, військовозобов'язані громадяни, які відмовляються від мобілізації, можуть нести кримінальну відповідальність. Проте нещодавно до Верховної Ради внесли законопроєкт, за яким ухилянтів пропонується залучати до громадських робіт та відбудови країни.

Додамо, що син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.