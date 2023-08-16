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Юрист объяснил, почему при наличии отсрочки ТЦК требуют пройти медосмотр

16 августа 2023 13:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Юрист объяснил, почему при наличии отсрочки ТЦК требуют пройти медосмотр
Военнообязанный проходит медосмотр. Фото: dailylviv.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Военные комиссариаты Украины иногда настаивают на прохождении медкомиссии даже у тех, у кого есть законные основания для получения отсрочки от службы. При этом, такое требование отсутствует в законодательстве.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.

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По словам адвоката, главной задачей комиссариатов на начальном этапе является сверка информации и определение права гражданина на отсрочку. Если такого права нет, лишь после этого следует процедура медкомиссии для установления пригодности к военной службе. Только после этого комиссариат принимает решение о мобилизации или исключении из военного учета. Этот порядок утвержден постановлением КМУ №1487.

Тем не менее Симутин указывает, что комиссариаты направляют на медосмотр даже тех, кто предоставил все необходимые документы для отсрочки. В случае отказа гражданина проходить комиссию, ему часто угрожают различными санкциями.

Адвокат подчеркивает, что после предоставления всех необходимых документов для отсрочки, гражданин действительно имеет право отказаться от медкомиссии. Это потому, что он уже предоставил все доказательства своего права на отсрочку, а комиссариату следует ее предоставить.

Роман Симутин задается вопросом о причинах такого поведения комиссариатов. По его мнению, одной из причин может быть желание показать свою активность и эффективность. В то же время это приводит к ненужным тратам ресурсов. Другой причиной может быть намеренное введение граждан в заблуждение с целью дальнейшего мобилизационного процесса.

Напомним, согласно действующему украинскому законодательству, военнообязанные граждане, отказывающиеся от мобилизации, могут нести уголовную ответственность. Однако недавно в Верховную Раду внесли законопроект, по которому уклоняющихся предлагается привлекать к общественным работам и восстановлению страны.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.

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