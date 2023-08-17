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В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

17 серпня 2023 10:43
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Валерія Пержун
редактор
В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію
Термінова новина
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони діятимуть до 15 листопада.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Як зазначив нардеп, воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Нові закони набудуть чинності вже завтра, 18 серпня. 

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Скриншот повідомлення Ярослава Железняка

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