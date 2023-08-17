В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію
17 серпня 2023 10:43
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони діятимуть до 15 листопада.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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Як зазначив нардеп, воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.
Нові закони набудуть чинності вже завтра, 18 серпня.
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