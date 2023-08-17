В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

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Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Вони діятимуть до 15 листопада.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Як зазначив нардеп, воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Нові закони набудуть чинності вже завтра, 18 серпня.

Скриншот повідомлення Ярослава Железняка

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