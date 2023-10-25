В оборонкоме Рады хотят мобилизовать не только в ВСУ, но и на заводы ВПК

Сергей Рахманин. Фото: скриншот

В оборонном комитете Верховной Рады предлагают мобилизовывать не только в ВСУ. Другим направлением предлагается рассмотреть мобилизацию в качестве работников на заводы военно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде" .

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Не на фронт, то на заводы

По словам Рахманина, такое направление может быть полезно для тех, кто имеет определенные недостатки со здоровьем, и из-за них не может быть привлечено на активные участки фронта.

"На многих предприятиях не хватает квалифицированных специалистов. Условно говоря, есть завод в Одесской области и есть человек соответствующей специальности в Черновицкой области. Ее могут мобилизовать и отправить, например, штурмовать посадки, а, возможно, учитывая ее профессию и квалификацию, ее следует мобилизовать на это предприятие в Одесской области, где соответствующего специалиста нет", - резюмирует он.

Рахманин отмечает, что размышляет над тем, чтобы представить соответствующую законодательную инициативу, однако "нет особых надежд, что это с пониманием встретят". Однако убежден, что таким образом можно снизить количество недовольных методами работы работников ТЦК СП.

Напомним, ранее в Верховной Раде прокомментировали усиление мобилизации в Украине. Также свои варианты выезда мужчин призывного возраста за границу привел и экс-советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович.