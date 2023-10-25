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В оборонкомі Ради хочуть мобілізувати не лише в ЗСУ, а й на заводи ВПК

25 жовтня 2023 23:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В оборонкомі Ради хочуть мобілізувати не лише в ЗСУ, а й на заводи ВПК
Сергій Рахманін. Фото: скріншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В оборонному комітеті Верховної Ради України пропонують мобілізовувати не лише до ЗСУ. Іншим напрямком пропонують розглянути мобілізацію в якості працівників на заводи військово-промислового комплексу України.

Про це повідомив член комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Верховної Ради України Сергій Рахманін в інтерв'ю "Українській правді"

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Не на фронт, то на заводи

За словами Рахманіна, такий напрямок може бути корисним для тих, хто має певні вади зі здоров'ям, і через них не може бути залучений на активні ділянки фронту. 

"На багатьох підприємствах не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Умовно кажучи, є завод в Одеській області і є людина відповідного фаху в Чернівецькій області. Її можуть мобілізувати та відправити, наприклад, штурмувати посадки, а, можливо, з огляду на її фах та кваліфікацію, її варто мобілізувати на це підприємство в Одеській області, де відповідного спеціаліста нема", — резюмує він.

Рахманін зазначає, що розмірковує над тим, аби подати відповідну законодавчу ініціативу, однак "не має особливих надій, що це з розумінням зустрінуть". Проте переконаний, що таким чином можна зменшити кількість невдоволених методами роботи працівників ТЦК СП.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді прокоментували посилення мобілізації в Україні. Також свої варіанти щодо виїзду чоловіків призовного віку за кордон навів і ексрадник Офісу Президента України Олексій Арестович. 

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