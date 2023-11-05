Уклонение от мобилизации благодаря ВУЗам — как будут искать военнообязанных

Студенты в университете. Фото: nung.edu.ua

В Украине приобрела популярность отсрочка от мобилизации путем поступления в институты и университеты. Количество контрактников в 2023 году в 20 раз превысило довоенные показатели. Власти приняли решение прекращать "серые схемы" уклонистов.

Об этом сообщает "Фокус".

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Уклонение от мобилизации

Украинские мужчины массово вступают в ВУЗы, чтобы не быть мобилизованными. В расследовании NGL.media говорится, что самый заметный прирост количества желающих поучиться — в категории старше 30 и 40 лет.

На платную форму обучения в этом году поступило 110 000 мужчин. В прошлом году эта цифра была в разы меньше — 85 000.

СМИ сообщает, что нагляднее всего увеличение количества абитуриентов видно на примере Украинского государственного университета железнодорожного транспорта в Харькове. Контрактников увеличилось в 20 раз по сравнению с довоенным 2021 годом.

Университетам выгодно набирать возрастных студентов, ведь они платят за образование и не претендуют на бюджетные места. В этом году украинские ВУЗы получили от них более 2,6 млрд гривен дохода.

"Чтобы предотвратить злоупотребления, достаточно уменьшить имеющиеся квоты на платную форму обучения до приемлемых размеров и ввести минимальный отбор контрактников через тестирование или экзамены", — советуют авторы власти и руководству вузов.

По словам главы подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардепа от "Слуги народа" Юлии Гришиной, большая часть возрастных студентов хотят избежать мобилизации.

"Если люди поступили — они должны учиться и выполнять образовательную программу. В противном случае они должны быть отчислены. Мы следим за этой ситуацией. Соблазн большой. Все понимают вероятное присутствие коррупционной составляющей", — подчеркнула она.

Как выследить уклонистов

О выработке механизмов контроля и проверки абитуриентов, мерах и решениях говорить пока рано. Гришина говорит, что власти анализируют динамику увеличения количества поступающих.

"Следим за ситуацией — не имеется в виду слежка за потенциальными уклонистами. Я как нардеп вместе с помощниками анализирую все моменты. Столь большой всплеск абитуриентов во время войны, скорее всего, обусловлен уклонением от мобилизации. Для нас также в приоритете вопрос качества образования", — отмечает нардеп.

К тому же из-за желания не попасть под волну мобилизации, в учебных заведениях выросли коррупционные риски. Руководству ВУЗов советуют быть более ответственными и действовать в пределах компетенций.

"Если мужчины вступили в ВУЗ только для уклонения от мобилизации, их надо отчислять. Пока мы считаем количество поступающих, их возраст. Обращаем внимание, насколько процент желающих учиться увеличивается. Никаких действий в отношении студентов еще не применялось", — заявила Гришина.

По ее словам, вариантом контроля за уклонистами может быть обязательная сдача единого государственного квалификационного экзамена. Если студенты не сдадут его, то не получат диплом.

"ЕДКЭ ввели по определенным медицинским специальностям. На очереди кибербезопасность, госуправление и право. Вот 30 ноября будет ЕДКЭ по праву, мы увидим качество обучения", — отмечает она.

Государственная служба качества образования проверяет качество преподавания в университетах и институтах. ВУЗы, у которых резко возросло количество поступающих в возрасте от 30 до 50 лет, могут проверить дополнительно.

Отсрочка от мобилизации благодаря ВУЗам

Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп Сергей Бабак подчеркнул, что оценки всех рисков и угроз проведения общей мобилизации в Украине — это функция Генштаба ВСУ.

"Образовательный комитет знает такой способ законного уклонения. Мы об этом информировали руководство", — рассказал депутат.

По его словам, комитет Рады не будет ограничивать право украинцев на образование. Если военное руководство будет считать нужным, то депутаты инициируют изменение списка тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

Отметим, что в парламенте появился законопроект, который отменяет отсрочку от мобилизации тем, кто повторно получает образование, и аспирантам старше 30 лет. Документ аргументирует ограничения конституционного права человека на образование во время войны, прописанные в статье 53 Основного закона Украины. Статья 64 позволяет ограничивать права человека в условиях военного или чрезвычайного положения, указывают законодатели.

Однако есть уточнение, что в статье 64 говорится, что отдельные ограничения прав и свобод устанавливаются с указанием срока их действия. Нельзя ограничивать права и свободы по статьям 24-29, 40, 47, 51, 52, 55-63. В этом списке нет права на образование.

Напомним, сейчас в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Поэтому правозащитники дали несколько советов студентам, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить отсрочку от мобилизации.