Ухилення від мобілізації завдяки ЗВО — як шукатимуть військовозобов'язаних

Студенти в університеті. Фото: nung.edu.ua

В Україні набула популярності відстрочка від мобілізації шляхом вступу до інститутів та університетів. Кількість контрактників у 2023 році в 20 разів перевищила довоєнні показники. Влада прийняла рішення припиняти "сірі схеми" ухилянтів.

Про це повідомляє "Фокус".

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Ухилення від мобілізації

Українські чоловіки масово вступають до ЗВО, щоб не бути мобілізованими. У розслідуванні NGL.media йдеться, що найпомітніший приріст кількості охочих повчитися — у категорії старше 30 і 40 років.

На платну форму навчання в цього році вступили 110 000 чоловіків. Торік ця цифра була в рази менша — 85 000.

ЗМІ повідомляє, що наочніше за все збільшення кількості абітурієнтів видно на прикладі Українського державного університету залізничного транспорту в Харкові. Контрактників побільшало у 20 разів порівняно з довоєнним 2021 роком.

Наразі університетам вигідно набирати вікових студентів, адже вони платять за освіту та не претендують на бюджетні місця. Цього року українські ЗВО отримали від них понад 2,6 млрд гривень доходу.

"Щоб запобігти зловживанням, достатньо зменшити наявні квоти на платну форму навчання до прийнятних розмірів і запровадити мінімальний відбір контрактників через тестування чи іспити", — радять автори владі та керівництву ЗВО.

За словами очільниці підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, нардепки від "Слуги народу" Юлії Гришиної, більша частина вікових студентів хочуть уникнути мобілізації.

"Якщо люди вступили — вони повинні вчитися і виконувати освітню програму. В іншому випадку вони мають бути відраховані. Ми стежимо за цією ситуацією. Спокуса велика. Усі розуміють ймовірну присутність корупційної складової", — наголосила вона.

Як вистежити ухилянтів

Про вироблення механізмів контролю і перевірки абітурієнтів, заходи і рішення говорити наразі рано. Гришина каже, що влада аналізує динаміку збільшення кількості вступників.

"Стежимо за ситуацією — не мається на увазі стеження за потенційними ухилянтами. Я як нардеп разом із помічниками аналізую всі моменти. Настільки великий сплеск абітурієнтів під час війни, найімовірніше, зумовлений ухиленням від мобілізації. Для нас також у пріоритеті питання якості освіти", — зазначає нардепка.

До того ж через бажання не потрапити під хвилю мобілізації, у закладах освіти зросли корупційні ризики. Керівництву ЗВО радять бути відповідальнішими та діяти в межах компетенцій.

"Якщо чоловіки вступили до ЗВО лише для ухилення від мобілізації, їх треба відраховувати. Поки що ми рахуємо кількість вступників, їхній вік. Звертаємо увагу, наскільки відсоток охочих навчатися збільшується. Жодних дій щодо студентів ще не застосовували", — заявила Гришина.

За її словами, варіантом контролю за ухилянтами може бути обов’язкове складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Якщо студенти не складуть його, то не отримають диплом.

"ЄДКІ запровадили за певними медичними спеціальностями. На черзі кібербезпека, держуправління і право. Ось 30 листопада буде ЄДКІ з права, ми побачимо якість навчання", — зазначає вона.

Державна служба якості освіти перевіряє якість викладання в університетах та інститутах. ЗВО, у яких різко зросла кількість вступників віком від 30 до 50 років, можуть перевірити додатково.

Відстрочка від мобілізації завдяки ЗВО

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, нардеп Сергій Бабак наголосив, що оцінки всіх ризиків і загроз проведення загальної мобілізації в Україні — це функція Генштабу ЗСУ.

"Освітній комітет знає такий спосіб законного ухилення. Ми про це інформували керівництво", — розповів депутат.

За його словами, комітет Ради не обмежуватиме право українців на освіту. Якщо військове керівництво буде вважати за потрібне, то депутати ініціюють зміни списку тих, хто має право на відстрочку від мобілізації.

Зазначимо, що у парламенті з'явився законопроєкт, який скасовує відстрочку від мобілізації тим, хто повторно здобуває освіту, і аспірантам, старшим за 30 років. Документ аргументує обмеження конституційного права людини на освіту під час війни, прописані у статті 53 Основного закону України. Стаття 64 дозволяє обмежувати права людини в умовах воєнного або надзвичайного стану, вказують законодавці.

Однак є уточнення, що у статті 64 йдеться про те, що окремі обмеження прав і свобод встановлюються із зазначенням строку їхньої дії. Не можна обмежувати права і свободи за статтями 24-29, 40, 47, 51, 52, 55-63. У цьому переліку немає права на освіту.

Нагадаємо, наразі в Україні триває загальна мобілізація. Тому правозахисники дали декілька порад студентам, які кроки треба зробити, аби отримати відстрочку від мобілізації.