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В Кременчуге работники водоканала получили повестки во время ликвидации аварии

25 июня 2023 13:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - работники водоканала получили повестки во время ликвидации аварии
Военный билет в руках. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Кременчуге Полтавской области сотрудникам аварийной бригады "Кременчугводоканал" повестки выписали прямо во время починки трубы. В военкомате говорят, что у них свои планы.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Такой неожиданный подход со стороны военного ведомства вызвал смятение у городской администрации, так как весь персонал жизненно важных для Кременчуга предприятий не может быть отобран для службы в армии, но приостановить работу этих предприятий также недопустимо. Такой шаг приведет к хаосу в городе.

По словам первого заместителя мэра Кременчуга Владимира Пелипенко, компания может забронировать 55% сотрудников, но этого будет мало.

"Мы спросили у областного военного комиссара — зачем такое делать (относительно вручения повесток на месте устранения аварии работникам аварийной бригады "Кременчугводоканала)? В ответ услышали, что у военных свои планы по мобилизации. Но ведь еще должен быть разум", — сказал он.

Напомним, что в Украине все чаще появляются сообщения о нарушении работниками ТЦК законной процедуры вручения повестки. Специально для Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько рассказал, на что нужно обращать внимание, когда вам вручают повестку, и что делать, если представители ТЦК нарушают ваши права.

Также мы писали, что в армию могут призвать даже студентов, но вручить повестку могут только в определенное время.

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