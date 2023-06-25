Мобілізація в Україні - працівники водоканалу отримали повістки під час ліквідації аварії

Військовий квиток у руках. Фото: google

У Кременчуці Полтавської області співробітникам аварійної бригади "Кременчукводоканал" повістки виписали прямо під час ремонту труби. У військкоматі кажуть, що мають свої плани.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Такий несподіваний підхід з боку військового відомства викликав сум'яття у міської адміністрації, оскільки весь персонал життєво важливих для Кременчука підприємств не може бути відібраний для служби в армії, але призупинити роботу цих підприємств також неприпустимо. Такий крок спричинить хаос у місті.

За словами першого заступника мера Кременчука Володимира Пелипенка, компанія може забронювати 55% співробітників, але цього буде замало.

"Ми запитали в обласного військового комісара — навіщо таке робити (стосовно вручення повісток на місці усунення аварії працівникам аварійної бригади "Кременчукводоканалу")? У відповідь почули, що у військових свої плани щодо мобілізації. Але ще ж має бути розум", — сказав він.

Нагадаємо, що в Україні все частіше з'являються повідомлення про порушення працівниками ТЦК законної процедури вручення повістки. Спеціально для Новини. Live керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько розповів, на що потрібно звертати увагу, коли вам вручають повістку, і що робити, якщо представники ТЦК порушують ваші права.

Також ми писали, що в армію можуть призвати навіть студентів, але вручити повістку можуть лише у певний час.