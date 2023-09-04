В Киеве задержали сотрудников военкомата, которые за $11 тыс. переправляли уклонистов за границу

СБУ задержала сотрудников военкомата, которые переправляли уклонистов за границу. Фото: СБУ

В Киеве сотрудники СБУ задержали местных врачей и работников военкомата на коррупционной схеме с уклонистами. За 11 тыс. долларов они "помогали" военнообязанным избежать призыва.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Переправляли уклонистов за границу

Правоохранители разоблачили заведующую отделением одного из диагностических медцентров столицы и должностное лицо местного военкомата, которые и помогали уклонистам незаконно пересечь границу.

Чиновница медцентра направляла своим подельникам из местной военно-врачебной комиссии ложные выводы о состоянии здоровья военнообязанных.

Как работали задержанные

Стоимость "услуги" составляла 11 тыс. долларов, полученные средства женщины распределяли между собой.

Для передачи взяток чиновники привлекли своего знакомого как посредника.

"В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов и в их авто обнаружены большие суммы средств, а также телефоны, печати и документы с поличным", — добавляют следователи.

Наказание фигуранткам дела

На данный момент все трое фигурантов находятся под стражей без права внесения залога.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ задержала сотрудников военкомата, которые переправляли уклонистов за границу. Фото: СБУ

СБУ задержала сотрудников военкомата, которые переправляли уклонистов за границу. Фото: СБУ

СБУ задержала сотрудников военкомата, которые переправляли уклонистов за границу. Фото: СБУ

СБУ задержала сотрудников военкомата, которые переправляли уклонистов за границу. Фото: СБУ

СБУ задержала сотрудников военкомата, которые переправляли уклонистов за границу. Фото: СБУ

СБУ задержала сотрудников военкомата, которые переправляли уклонистов за границу. Фото: СБУ

Напомним, ранее мы писали, что в столице задержан представитель военно-врачебной комиссии. Она требовала взятку в размере двух тысяч долларов за решение ВВК.

Добавим, что в Украине все чаще председателей военно-врачебных комиссий подозревают в коррупции — правоохранители разоблачают преступные схемы, например по поддельным справкам. Откровенно о бюрократии и взяточничестве во время ВВК заявляют и военные. Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко рассказал о механизме, который должен побороть коррупцию на уровне ВВК.