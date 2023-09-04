У Києві затримали співробітників військкомату, які за $11 тис. переправляли ухилянтів за кордон

СБУ затримала співробітників військкомату, які переправляли ухилянтів за кордон. Фото: СБУ

У Києві співробітники СБУ затримали місцевих лікарів та працівників військкомату на корупційній схемі з ухилянтами. За 11 тис. доларів вони "допомагали" військовозобовʼязаним уникнути призову.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Читайте також:

Переправляли ухилянтів за кордон

Правоохоронці викрили завідувачку відділення одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовицю місцевого військкомату, які і допомагали ухилянтам незаконно перетнути кордон.

Посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я військовозобовʼязаних.

Як працювали затримані

Вартість "послуги" становила 11 тис. доларів, отримані кошти жінки розподіляли між собою.

Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника.

"Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто виявлено великі суми коштів, а також телефони, печатки і документи із доказами злочинних дій", — додають слідчі.

Покарання фігуранткам справи

Станом на зараз всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ затримала співробітників військкомату, які переправляли ухилянтів за кордон. Фото: СБУ

СБУ затримала співробітників військкомату, які переправляли ухилянтів за кордон. Фото: СБУ

СБУ затримала співробітників військкомату, які переправляли ухилянтів за кордон. Фото: СБУ

СБУ затримала співробітників військкомату, які переправляли ухилянтів за кордон. Фото: СБУ

СБУ затримала співробітників військкомату, які переправляли ухилянтів за кордон. Фото: СБУ

СБУ затримала співробітників військкомату, які переправляли ухилянтів за кордон. Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці затримали представницю військово-лікарської комісії. Вона вимагала хабар у розмірі 2 тис. доларів за рішення ВЛК.

Додамо, що в Україні все частіше голів військово-лікарських комісій підозрюють в корупції — правоохоронці викривають злочинні схеми, наприклад, щодо підроблених довідок. Відверто про бюрократію та хабарництво під час ВЛК заявляють і військові. Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко розповів про механізм, який має побороти корупцію на рівні ВЛК.