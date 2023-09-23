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В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

23 сентября 2023 22:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело
Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Государственном бюро расследований подвергли критике деятельность ТЦК и СП. В частности, там заявили, что иногда работники военкомата превышают свои служебные полномочия, а массовая выдача повесток может негативно отразиться на работе предприятий в Украине.

Об этом рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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Так, Татьяна Сапьян акцентировала внимание на том, что работники военкомата иногда злоупотребляют своим служебным положением и попадают в громкие скандалы.

По ее словам, следствие делает все возможное, чтобы не было безнаказанности. Это касается тех военных, которые за деньги пытаются повлиять на отсрочку от мобилизации, а также тех, кто может повлиять на кого призывать на службу, а кого нет.

Последствия массовой выдачи повесток

Сапьян также подчеркнула негативные последствия массовой выдачи повесток. Она отметила, что это может повлиять на работу предприятий, работа которых может быть даже заблокирована, если всех мобилизуют.

Советник по коммуникациям ГБР добавила, что на сайте ведомства можно сообщить о нарушении военкоматов.

"Это должно быть не просто голословное заявление, а факт. Доказательствами могут быть документы, фото или видеозаписи. Тогда следствию проще открывать уголовное производство по факту и далее собирать информацию", — сказала она.

Напомним, в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину продолжается всеобщая мобилизация. В то же время есть определенное количество мужчин, которые, избегая призыва, уехали из страны с поддельными документами. За это они понесут ответственность.

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