У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян. Фото: google

У Державному бюро розслідувань розкритикували діяльність ТЦК та СП. Зокрема, там заявили, що іноді працівники військкомату перевищують свої службові повноваження, а масова видача повісток може негативно вплинути на роботу підприємств в Україні.

Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

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Відтак, Тетяна Сапьян акцентувала увагу на тому, що працівники військкомату інколи зловживають своїм службовим становищем та потрапляють у гучні скандали.

За її словами, слідство робить усе можливе, щоб не було відчуття безкарності. Це стосується тих військових, які за гроші намагаються вплинути на відстрочку від мобілізації, а також тих, хто може вплинути на те, кого призивати на службу, а кого ні.

Наслідки масової видачі повісток

Сапьян також наголосила на негативних наслідках масової видачі повісток. Вона зауважила, що це може вплинути на роботу підприємств, робота яких може бути навіть заблокованою, якщо усіх мобілізують.

Радниця з комунікацій ДБР додала, що на сайті відомства можна повідомити про порушення військкоматів.

"Це має бути не просто голослівна заява, а факт. Доказами можуть бути документи, фото або відеозаписи. Тоді слідству простіше відкривати кримінальне провадження за фактом та надалі збирати інформацію", — сказала вона.

Нагадаємо, у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні триває загальна мобілізація. Водночас є певна кількість чоловіків, які, уникаючи призову, виїхали з країни з підробленими документами. За це вони понесуть відповідальність.