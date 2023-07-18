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В ГБР рассказали о повышении цен на фейковые документы для уклонистов от мобилизации

18 июля 2023 18:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГБР рассказали о повышении цен на фейковые документы для уклонистов от мобилизации
Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Фото: Urkinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине растет цена фейковых документов для мужчин, пытающихся незаконно избежать военной службы. Стоимость меняют в зависимости от региона, а также продолжительности войны.

Об этом рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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Повышение цен на фейковые документы

"В 2022 году, мы рассказывали, за липовую справку о непригодности к военной службе, например, в Донецкой области просили 1,5 тысячи долларов, а на Львовщине, например, за это просили 3-5 тысяч долларов. Сейчас замечается такая тенденция, что стоимость вот этих фальшивых документов обычно растет. Потому что понимают, что правоохранительные органы, в частности, Государственное бюро расследований, открывают уголовные производства. И за такие преступления можно на несколько лет попасть за решетку. Этого явно не каждому хочется", — говорит Сапьян.

По ее словам, чаще всего уклонисты покупают фейковые справки об инвалидности и опекунстве. Она также напомнила, что мужчин, которые пытаются избежать мобилизации за деньги, переправляют за границу через леса, реки, на матрасах и в багажниках авто.

"Чем дольше идет война, перед нами становится все больше и больше вызовов", — добавила советница по коммуникациям ГБР.

Напомним, на Буковине оштрафовали священнослужителя Свято-Вознесенского мужского монастыря Степана Слипенюка за незаконную переправку уклонистов через границу. Он получил 102 тысячи гривен штрафа.

Также мы писали, уклонисты от мобилизации в Украине ищут пожилых женщин с инвалидностью для бракосочетания. Согласно закону, мужчины, которые имеют такую жену и являются единственными опекунами, имеют право на отсрочку.

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