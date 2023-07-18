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У ДБР розповіли про підвищення цін на фейкові документи для ухилянтів від мобілізації

18 липня 2023 18:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДБР розповіли про підвищення цін на фейкові документи для ухилянтів від мобілізації
Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. Фото: Urkinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні зростає ціна фейкових документів для чоловіків, які намагаються незаконно уникнути військової служби. Вартість змінюють в залежності від регіону, а також тривалості війни.

Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

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Підвищення цін на фейкові документи

"У 2022 році, ми розповідали, за липову довідку про непридатність до військової служби, наприклад, на Донеччині просили 1,5 тисячі доларів, а на Львівщині, наприклад, за це просили 3-5 тисяч доларів. Зараз помічається така тенденція, що вартість ось цих фальшивих документів звичайно зростає. Тому що розуміють, що правоохоронні органи, зокрема, Державне бюро розслідувань, відкривають кримінальні провадження. І за такі злочини можна на декілька років потрапити за ґрати. Цього явно не кожному хочеться", — каже Сапьян.

За її словами, найчастіше ухилянти купують фейкові довідки про інвалідність та опікунство. Вона також нагадала, що чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації за гроші, переправляють за кордон через ліси, річки, на матрацах та в багажниках авто.

"Чим довше триває війна, перед нами стає все більше і більше викликів", — додала радниця з комунікацій ДБР.

Нагадаємо, на Буковині оштрафували священнослужителя Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Степана Сліпенюка за незаконне переправлення ухилянтів через кордон. Він отримав 102 тисячі гривень штрафу.

Також ми писали, ухилянти від мобілізації в Україні шукають літніх жінок з інвалідністю для одруження. Згідно із законом, чоловіки, які мають таку дружину та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення.

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