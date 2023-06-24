Мобилизация в Украине - военнообязанных мужчин призвали явиться в ТЦК без повестки

Призывники на вокзале. Фото: google

В Черниговской области всех военнообязанных мужчин призвали явиться в ТЦК без повестки. Впрочем, в военкомате опровергают эту информацию.

Об этом сообщает Черниговский областной Территориальный центр комплектования.

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Мобилизация в Черниговской области

Полковник Олег Гончарук пояснил, что по Указу президента Украины "О проведении общей мобилизации", каждый мужчина, находящийся в военном реестре и находящийся в возрасте от 18 до 59 лет, должен самостоятельно присутствовать в своем местном ТЦК с целью проверки и обновления данных учета и для проведения оценки их подходящих качеств для службы в армии.

Руководство Черниговского ТЦК также указало, что все граждане, которые игнорируют обязательство по мобилизации, были зарегистрированы в Национальной полиции и проводятся надлежащие действия против них. В этом году уже было открыто примерно 38 уголовных дел в области, связанных с уклонением от мобилизации.

Что говорят в военкомате

В Черниговском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки отвергли сообщения СМИ о якобы начавшейся всеобщей мобилизации в городе.

Согласно его словам, в Черниговской и других областях Украины идут обычные процессы уведомления граждан и мобилизации, которые были начаты еще 24 февраля 2022 года по указу президента Украины.

Представитель уточнил, что не было никаких директив от начальника ТЦК об изменении данной процедуры. Прошел лишь регулярный брифинг, на котором глава ТЦК повторил основные моменты этой темы и ответил на вопросы пресса.

Напомним, что в Украине все чаще появляются сообщения о нарушении работниками ТЦК законной процедуры вручения повестки. Специально для Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько рассказал, на что нужно обращать внимание, когда вам вручают повестку, и что делать, если представители ТЦК нарушают ваши права.

Также мы писали, что недавно в Украине было принято решение снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. Таким образом, военнообязанные 25 и 26 лет могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Украинских мужчин продолжают активно призывать на военную службу. А в случае, если полномасштабная война затянется, возможен пессимистический сценарий.