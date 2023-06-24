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У Чернігівській області чоловіків закликали прийти до ТЦК без повістки: що кажуть у військкоматі

24 червня 2023 10:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізація в Україні - військовозобов&#39;язаних чоловіків закликали з&#39;явитися до ТЦК без повістки
Призовники на залізничному вокзалі. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Чернігівщині всіх військовозобов'язаних чоловіків закликали з'явитися до ТЦК без повістки. Утім, у військкоматі спростовують цю інформацію.

Про це повідомляє Чернігівський обласний Територіальний центр комплектування.

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Мобілізація у Чернігівській області

Полковник Олег Гончарук пояснив, що за Указом президента України "Про проведення загальної мобілізації", кожен чоловік, який перебуває у військовому реєстрі й перебуває у віці від 18 до 59 років, повинен самостійно бути присутнім у своєму місцевому ТЦК з метою перевірки та оновлення даних обліку проведення оцінки їх відповідних якостей для служби в армії.

Керівництво Чернігівського ТЦК також зазначило, що всі громадяни, які ігнорують зобов'язання щодо мобілізації, були зареєстровані у Національній поліції та проводяться належні дії проти них. Цього року вже було відкрито приблизно 38 кримінальних справ у області, пов'язаних з ухиленням від мобілізації.

Що кажуть у військкоматі

У Чернігівському обласному Територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки відкинули повідомлення ЗМІ про загальну мобілізацію в місті, яка нібито почалася.

За його словами, у Чернігівській та інших областях України йдуть звичайні процеси сповіщення громадян та мобілізації, які було розпочато ще 24 лютого 2022 року за указом президента України.

Представник уточнив, що не було жодних директив від начальника ТЦК щодо зміни даної процедури. Відбувся лише регулярний брифінг, на якому голова ТЦК повторив основні моменти цієї теми та відповів на запитання преса.

Нагадаємо, що в Україні все частіше з'являються повідомлення про порушення працівниками ТЦК законної процедури вручення повістки . Спеціально для Новини. Live керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько розповів, на що потрібно звертати увагу, коли вам вручають повістку і що робити, якщо представники ТЦК порушують ваші права.

Також ми писали, що нещодавно в Україні було ухвалено рішення знизити граничний призовний вік із 27 до 25 років. Таким чином, військовозобов'язані 25 та 26 років можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Українських чоловіків активно закликають на військову службу. А якщо повномасштабна війна затягнеться, можливий песимістичний сценарій.

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