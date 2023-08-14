Тарас Чмут спрогнозировал, сколько еще людей мобилизуют в ряды ВСУ

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Фото: Facebook

В Украине продолжается общая мобилизация, продленная до 15 ноября 2023 года. Таким образом, ряды ВСУ еще должны пополнить дополнительные сотни тысяч людей к тем, кто уже на передовой.

Об этом рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

На войне важно не только количество, но и качество

Так, по словам Тараса Чмута, война России с Украиной доказывает, что на передовой важно не только количество, но и прежде всего качество.

"Украина — большая страна и будет великой страной, и нам не подходит маленькая армия. Математически нельзя поставить одного солдата на 5 километров территории. Но как показывает эта война, большое количество немотивированного, неподготовленного, небоеспособного личного состава не способно эффективно воевать с какой-либо техникой", — заявил глава фонда "Вернись живым".

Сколько еще человек могут мобилизовать на передовую

Тарас Чмут подчеркнул, что за эти полтора года Украина потеряла многих мотивированных с боевым опытом бойцов. Часть из них погибли, еще часть получили ранения.

"Их места очень часто занимают не такие. Кто-то с 2014 года воюет и имеет 10 лет опыта за плечами, а кто-то взял оружие пол года назад и еще не прошел свой путь эволюции. Но при этом уровень потерь, который есть, выбивает людей по ранениям, по здоровью, когда люди просто сыпятся. И это сейчас тотальная проблема", — рассказал волонтер.

Также он отметил, что те военные, которые долгое время находятся в окопах на фронте, нуждаются в физиологическом восстановлении.

"А чтобы это сделать, их нужно в этих окопах кем-то заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать", — добавил Чмут.

Напомним, что ветеран и руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут высказал мнение о том, что в контексте войны каждый украинец может стать необходимым для армии. Независимо от профессии или навыков, война может потребовать всех — начиная с геймеров и заканчивая строителями.