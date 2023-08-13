Мобілізація 2023 — як каратимуть військовозобов'язаних, які втекли за кордон

Українські військові. Фото: ОП

В Україні тривають досі триває воєнний стан та мобілізація, які продовжили до 15 листопада 2023 року. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років придатні до служби, проте значна їхня частина виїхала за кордон. Через це група нардепів розробила радикальний законопроєкт, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це розповів нардеп Федір Веніславський у коментарі "Главком".

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Раніше в Мінекономіки повідомляли, що від початку війни за кордон виїхало 6,2 млн українців, серед яких значна частина чоловіків, які перетнули кордон незаконно або не повернулися вчасно.

Нардеп Федір Веніславський розповів, що планувалося зобов’язати військовозобов’язаних повернутися в Україну упродовж 15 днів (з набрання чинності) або ж отримати кримінальну відповідальність — до 10 років тюрми — за невиконання обов’язку. Проте на початку вересня 2022-го ініціативу парламентарів було знято з розгляду Ради.

"Пізніше я змінив бачення, оскільки такими діями точно не повернемо співгромадян з-за кордону. Якби ухвалили законопроєкт, то точно відрізали б їм шлях додому", — вважає політик.

Наразі таких правил і обмежень не встановлено, проте після закінчення війни держава нагадає громадянам, де вони були і що робили під час вторгнення РФ.

Нагадаємо, відповідно до чинного українського законодавства, військовозобов'язані громадяни, які відмовляються від мобілізації, можуть нести кримінальну відповідальність. Проте нещодавно до Верховної Ради внесли законопроєкт, за яким ухилянтів пропонується залучати до громадських робіт та відбудови країни.