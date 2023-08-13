Мобилизация 2023 — как будут наказывать военнообязанных, бежавших за границу

Нардеп рассказал, как будут наказывать военнообязанных, сбежавших от мобилизации за границу
В Украине продолжается военное положение и мобилизация, которые продлили до 15 ноября 2023 года. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет пригодны для службы, однако значительная их часть уехала за границу. Поэтому группа нардепов разработала радикальный законопроект, предусматривающий наказание в виде лишения свободы.
Об этом рассказал нардеп Федор Вениславский в комментарии "Главком".
Как будут наказывать военнообязанных, сбежавших за границу
Ранее в Минэкономики сообщали, что с начала войны за границу выехало 6,2 млн украинцев, среди которых значительная часть мужчин, пересекших границу незаконно или не вернувшихся вовремя.
Нардеп Федор Вениславский рассказал, что планировалось обязать военнообязанных вернуться в Украину в течение 15 дней (со вступления в силу законопроекта) или же получить уголовную ответственность — до 10 лет тюрьмы — за неисполнение долга. Однако в начале сентября 2022-го инициатива парламентариев была снята с рассмотрения Рады.
"Позже я изменил видение, поскольку такими действиями точно не вернем сограждан из-за границы. Если бы приняли законопроект, то точно бы отрезали им путь домой", — считает политик.
Пока такие правила и ограничения не установлены, однако после окончания войны государство напомнит гражданам, где они были и что делали во время вторжения РФ.
Напомним, согласно действующему украинскому законодательству, военнообязанные граждане, отказывающиеся от мобилизации, могут нести уголовную ответственность. Однако недавно в Верховную Раду внесли законопроект, по которому уклоняющихся предлагается привлекать к общественным работам и восстановлению страны.