Мобилизация 2023 — как будут наказывать военнообязанных, бежавших за границу

Украинские военные. Фото: ОП

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, которые продлили до 15 ноября 2023 года. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет пригодны для службы, однако значительная их часть уехала за границу. Поэтому группа нардепов разработала радикальный законопроект, предусматривающий наказание в виде лишения свободы.

Об этом рассказал нардеп Федор Вениславский в комментарии "Главком".

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Ранее в Минэкономики сообщали, что с начала войны за границу выехало 6,2 млн украинцев, среди которых значительная часть мужчин, пересекших границу незаконно или не вернувшихся вовремя.

Нардеп Федор Вениславский рассказал, что планировалось обязать военнообязанных вернуться в Украину в течение 15 дней (со вступления в силу законопроекта) или же получить уголовную ответственность — до 10 лет тюрьмы — за неисполнение долга. Однако в начале сентября 2022-го инициатива парламентариев была снята с рассмотрения Рады.

"Позже я изменил видение, поскольку такими действиями точно не вернем сограждан из-за границы. Если бы приняли законопроект, то точно бы отрезали им путь домой", — считает политик.

Пока такие правила и ограничения не установлены, однако после окончания войны государство напомнит гражданам, где они были и что делали во время вторжения РФ.

Напомним, согласно действующему украинскому законодательству, военнообязанные граждане, отказывающиеся от мобилизации, могут нести уголовную ответственность. Однако недавно в Верховную Раду внесли законопроект, по которому уклоняющихся предлагается привлекать к общественным работам и восстановлению страны.