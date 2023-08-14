Тарас Чмут спрогнозував, скільки ще людей мобілізують до лав ЗСУ

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: Facebook

В Україні триває загальна мобілізація, яку продовжили до 15 листопада 2023 року. Таким чином лави ЗСУ ще мають поповнити додаткові сотні тисяч людей до тих, хто вже на передовій.

Про це розповів очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю РБК-Україна.

Читайте також:

На війні важлива не тільки кількість, а й якість

Так, за словами Тараса Чмута, війна Росії з Україною доводить, що на передовій важлива не лише кількість, а і перш за все якість.

"Україна — велика країна і буде великою країною, і нам не підходить маленька армія. Математично не можна поставити одного солдата на 5 кілометрів території. Але як показує ця війна, велика кількість немотивованого, непідготовленого, небоєздатного особового складу не здатна ефективно воювати з будь-якою технікою", — заявив голова фонду "Повернись живим".

Скількох ще людей можуть мобілізувати на передову

Тарас Чмут наголосив, що за ці півтора року Україна втратила багатьох мотивованих, із бойовим досвідом бійців. Частина з них загинули, ще частина — отримали поранення.

"Їхні місця дуже часто займають не такі. Хтось з 2014 року воює і має 10 років досвіду за плечима, а хтось взяв зброю пів року тому і ще не пройшов свій шлях еволюції. Але при цьому той рівень втрат, який є, вибиває людей, по пораненнях, по здоров'ю, коли люди просто сиплються. І це зараз тотальна проблема", — розповів волонтер.

Також він зазначив, що ті військові, що довгий час перебувають в окопах на фронті, потребують фізіологічного відновлення.

"А щоб це зробити, їх треба в цих окопах кимось замінити. А це сотні тисяч людей, яких доведеться мобілізувати", — додав Чмут.

Нагадаємо, що ветеран та керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут висловив думку про те, що в контексті війни кожен українець може стати необхідним для армії. Незалежно від професії чи навичок, війна може вимагати участі всіх — починаючи з геймерів і закінчуючи будівельниками.