Студентам отказывают в отсрочке: в чем причина

Мужчины пришли в ТЦК. Фото: ТЦК

Жители Житомирской области жалуются, что студентам магистратуры дневной формы обучения отказывают в отсрочке.

В Житомирском областном ТЦК и СП отреагировали

на эту информацию.

Читайте также:

Отказ в отсрочке

В Житомирском областном ТЦК и СП отмечают, что гражданам вручают повестки, чтобы они обновили данные и подтвердили факт обучения в учебном заведении.

"В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" все обучающиеся обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные (городские) ТЦК и СП документы, справку из соответствующего учебного заведения", — заявили в ТЦК и СП.

В ТЦК также объяснили, что граждане направляются на ВВК для обследования и установления факта годности к службе.

Заметим, что в Украине могут отменить отсрочку для студентов. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" об отмене отсрочки для некоторых студентов. В случае принятия документа, мобилизации не будут подлежать студенты до 30 лет, которые получают или повышают уровень образования.

Напомним, по закону студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако недавно появился законопроект, вносящий определенные изменения в этой ситуации.