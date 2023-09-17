Студентам відмовляють у відстрочці: у чому причина

Чоловіки прийшли до ТЦК. Фото: ТЦК

Жителі Житомирської області скаржаться, що студентам магістратури денної форми навчання відмовляють у відстрочці.

У Житомирському обласному ТЦК та СП відреагували

на цю інформацію.

Читайте також:

Відмова у відстрочці

У Житомирському обласному ТЦК та СП зазначають, що громадянам вручають повістки для того, щоб вони оновили дані та підтвердили факт навчання у навчальному закладі.

"Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" всі хто навчається зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) ТЦК та СП документи, довідку з відповідного навчального закладу", — заявили у ТЦК та СП.

У ТЦК також пояснили, що громадяни направляються на ВЛК для обстеження та встановлення факту придатності до служби.

Зауважимо, в Україні можуть скасувати відстрочку для студентів. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо скасування відстрочки для деяких студентів. У разі ухвалення документа, мобілізації не підлягатимуть лише студенти до 30 років, які здобувають чи підвищують рівень освіти.

Нагадаємо, за законом студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Проте нещодавно з'явився законопроєкт, який вносить певні зміни щодо цієї ситуації.